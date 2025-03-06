https://ria.ru/20250306/mezentsev-2003369662.html

Мезенцев назвал договор Минска и Москвы о гарантиях безопасности уникальным

Мезенцев назвал договор Минска и Москвы о гарантиях безопасности уникальным - РИА Новости, 06.03.2025

Мезенцев назвал договор Минска и Москвы о гарантиях безопасности уникальным

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что белорусско-российский договор о гарантиях безопасности является уникальным... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:00:00+03:00

2025-03-06T12:00:00+03:00

2025-03-06T17:09:00+03:00

россия

белоруссия

минск

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александр лукашенко

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оон

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 6 мар – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что белорусско-российский договор о гарантиях безопасности является уникальным документом, подчеркивающим особый характер союзничества двух стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 марта подписал закон о ратификации договора с РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, завершив таким образом внутригосударственные процедуры по ратификации документа. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий этот договор между РФ и Белоруссией, 28 февраля. "Договор имеет уникальное значение, он подчеркивает единый характер защиты единого пространства Союзного государства. Любое нападение или угроза нападения на Республику Беларусь, как и на Российскую Федерацию воспринимается как единая угроза и не разделяется ни в Москве, ни в Минске", - сказал Мезенцев журналистам в четверг в Минске. По его словам, в документе тщательно прописано, что не просто нападение или угроза нападения, но и в том числе экономическое давление и другое нелояльное отношение со стороны третьих стран будут иметь адекватную, выверенную и соразмерную реакцию. Мезенцев подчеркнул, что "договор уникальный". Госсекретарь добавил, что документ еще раз подчеркивает особый характер взаимодействия в формате Союзного государства, союзничество Белоруссии и России в самом широком смысле этого слова и в исторической перспективе. Договор был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Договором предусмотрено, что развитие белорусско-российских отношений в сфере обеспечения безопасности не направлено против других государств и будет осуществляться в соответствии с целями и принципами устава ООН, другими общепризнанными принципами и нормам международного права. Договор определяет взаимные обязательства сторон в сфере обороны и защиты суверенитета: нападение на одну из стран рассматривается как агрессия против обеих. В частности, стороны договорились поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, а также предпринимать соответствующие действия в политической, военной и других сферах в случае посягательств на безопасность любой из сторон и Союзного государства в целом. Под такими посягательствами понимается целенаправленное создание и реализация угрозы суверенитету, независимости и конституционному строю сторон, целостности, неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства со стороны третьих государств и их объединения, международных организаций, террористических и экстремистских организаций. В том числе документ регулирует вопрос применения ядерного оружия РФ, расположенного в том числе на территории Белоруссии. Стороны рассматривают ядерное оружие как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденно мерой. Договором предусмотрена возможность инициирования коллективного противодействия односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера в отношении любой из сторон документа в случае их применения третьими государствами и их объединениями, международными организациями. Договор заключен на 10 лет с автоматическим продлением его действия на последующие 10-летние сроки.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003119440.html

https://ria.ru/20250305/buldozer-2003103879.html

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россия, белоруссия, минск, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, владимир путин, оон