Рейтинг@Mail.ru
Мезенцев назвал договор Минска и Москвы о гарантиях безопасности уникальным - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
12:00 06.03.2025 (обновлено: 17:09 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/mezentsev-2003369662.html
Мезенцев назвал договор Минска и Москвы о гарантиях безопасности уникальным
Мезенцев назвал договор Минска и Москвы о гарантиях безопасности уникальным - РИА Новости, 06.03.2025
Мезенцев назвал договор Минска и Москвы о гарантиях безопасности уникальным
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что белорусско-российский договор о гарантиях безопасности является уникальным... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:00:00+03:00
2025-03-06T17:09:00+03:00
россия
белоруссия
минск
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
владимир путин
оон
парламентское собрание союза беларуси и россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841571318_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_052c63194d2c743176949eff742f31bd.jpg
МИНСК, 6 мар – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что белорусско-российский договор о гарантиях безопасности является уникальным документом, подчеркивающим особый характер союзничества двух стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 марта подписал закон о ратификации договора с РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, завершив таким образом внутригосударственные процедуры по ратификации документа. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий этот договор между РФ и Белоруссией, 28 февраля. "Договор имеет уникальное значение, он подчеркивает единый характер защиты единого пространства Союзного государства. Любое нападение или угроза нападения на Республику Беларусь, как и на Российскую Федерацию воспринимается как единая угроза и не разделяется ни в Москве, ни в Минске", - сказал Мезенцев журналистам в четверг в Минске. По его словам, в документе тщательно прописано, что не просто нападение или угроза нападения, но и в том числе экономическое давление и другое нелояльное отношение со стороны третьих стран будут иметь адекватную, выверенную и соразмерную реакцию. Мезенцев подчеркнул, что "договор уникальный". Госсекретарь добавил, что документ еще раз подчеркивает особый характер взаимодействия в формате Союзного государства, союзничество Белоруссии и России в самом широком смысле этого слова и в исторической перспективе. Договор был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Договором предусмотрено, что развитие белорусско-российских отношений в сфере обеспечения безопасности не направлено против других государств и будет осуществляться в соответствии с целями и принципами устава ООН, другими общепризнанными принципами и нормам международного права. Договор определяет взаимные обязательства сторон в сфере обороны и защиты суверенитета: нападение на одну из стран рассматривается как агрессия против обеих. В частности, стороны договорились поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, а также предпринимать соответствующие действия в политической, военной и других сферах в случае посягательств на безопасность любой из сторон и Союзного государства в целом. Под такими посягательствами понимается целенаправленное создание и реализация угрозы суверенитету, независимости и конституционному строю сторон, целостности, неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства со стороны третьих государств и их объединения, международных организаций, террористических и экстремистских организаций. В том числе документ регулирует вопрос применения ядерного оружия РФ, расположенного в том числе на территории Белоруссии. Стороны рассматривают ядерное оружие как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденно мерой. Договором предусмотрена возможность инициирования коллективного противодействия односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера в отношении любой из сторон документа в случае их применения третьими государствами и их объединениями, международными организациями. Договор заключен на 10 лет с автоматическим продлением его действия на последующие 10-летние сроки.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003119440.html
https://ria.ru/20250305/buldozer-2003103879.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841571318_63:0:916:640_1920x0_80_0_0_1ebe60950fcfea8c7643a4c07eb9f670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, минск, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, владимир путин, оон
Россия, Белоруссия, Минск, Дмитрий Мезенцев, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ООН, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Мезенцев назвал договор Минска и Москвы о гарантиях безопасности уникальным

Мезенцев назвал договор РФ и Белоруссии о гарантиях безопасности уникальным

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 6 мар – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что белорусско-российский договор о гарантиях безопасности является уникальным документом, подчеркивающим особый характер союзничества двух стран.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 марта подписал закон о ратификации договора с РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, завершив таким образом внутригосударственные процедуры по ратификации документа. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий этот договор между РФ и Белоруссией, 28 февраля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Украины до начала СВО
5 марта, 08:39
"Договор имеет уникальное значение, он подчеркивает единый характер защиты единого пространства Союзного государства. Любое нападение или угроза нападения на Республику Беларусь, как и на Российскую Федерацию воспринимается как единая угроза и не разделяется ни в Москве, ни в Минске", - сказал Мезенцев журналистам в четверг в Минске.
По его словам, в документе тщательно прописано, что не просто нападение или угроза нападения, но и в том числе экономическое давление и другое нелояльное отношение со стороны третьих стран будут иметь адекватную, выверенную и соразмерную реакцию.
Мезенцев подчеркнул, что "договор уникальный". Госсекретарь добавил, что документ еще раз подчеркивает особый характер взаимодействия в формате Союзного государства, союзничество Белоруссии и России в самом широком смысле этого слова и в исторической перспективе.
Договор был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Договором предусмотрено, что развитие белорусско-российских отношений в сфере обеспечения безопасности не направлено против других государств и будет осуществляться в соответствии с целями и принципами устава ООН, другими общепризнанными принципами и нормам международного права.
Договор определяет взаимные обязательства сторон в сфере обороны и защиты суверенитета: нападение на одну из стран рассматривается как агрессия против обеих. В частности, стороны договорились поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, а также предпринимать соответствующие действия в политической, военной и других сферах в случае посягательств на безопасность любой из сторон и Союзного государства в целом. Под такими посягательствами понимается целенаправленное создание и реализация угрозы суверенитету, независимости и конституционному строю сторон, целостности, неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства со стороны третьих государств и их объединения, международных организаций, террористических и экстремистских организаций.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Лукашенко сравнил Трампа с бульдозером
5 марта, 05:28
В том числе документ регулирует вопрос применения ядерного оружия РФ, расположенного в том числе на территории Белоруссии. Стороны рассматривают ядерное оружие как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденно мерой. Договором предусмотрена возможность инициирования коллективного противодействия односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера в отношении любой из сторон документа в случае их применения третьими государствами и их объединениями, международными организациями.
Договор заключен на 10 лет с автоматическим продлением его действия на последующие 10-летние сроки.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМинскДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала