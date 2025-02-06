https://ria.ru/20250206/mezentsev-1997724226.html

Мезенцев: в рамках СГ исполнены программы на сумму свыше 60 млрд рублей

Мезенцев: в рамках СГ исполнены программы на сумму свыше 60 млрд рублей - РИА Новости, 06.02.2025

Мезенцев: в рамках СГ исполнены программы на сумму свыше 60 млрд рублей

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что в рамках союзной интеграции исполнено около 80 программ на общую сумму свыше РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:41:00+03:00

2025-02-06T13:41:00+03:00

2025-02-06T13:41:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

михаил мишустин

дмитрий мезенцев

роман головченко

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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что в рамках союзной интеграции исполнено около 80 программ на общую сумму свыше 60 миллиардов рублей. В четверг в Минске проходит совещание с представителями министерств и ведомств Белоруссии – госзаказчиков программ и мероприятий Союзного государства по подведению итогов выполнения программ, мероприятий и освоения средств бюджета Союзного государства в 2024 году, а также рассмотрению хода подготовки вопросов, планируемых к внесению на рассмотрение Совета министров Союзного государства в 2025 году. Планируется рассмотреть ход реализации 18 программ и 7 мероприятий Союзного государства в сферах обороны, безопасности, правоохранительной деятельности, оборонно-промышленного и военно-технического сотрудничества, социальной политики и экономики. "Программ исполнено 78 на общую сумму свыше 60 миллиардов рублей. Важно, чтобы эти результаты были вписаны в общую интеграционную работу, канву, чтобы это были деньги, потраченные разумно, результативно во благо национальным экономикам", - сказал Мезенцев журналистам перед заседанием. Он подчеркнул важность коммерциализации разработок, выполненных в том числе рамках союзных научно-технических программ. Госсекретарь также рассказал, что на заседании в Минске планируется обсудить итоги выполнения союзных программ и наметить планы на будущее. "Восемнадцать докладов (будут заслушаны на заседании в Минске – ред.). Это правда. Мы сейчас представили Михаилу Мишустину (глава правительства РФ – ред.) как председателю Совета министров Союзного государства те предложения, которые согласованы членами правительства Союзного государства, главой правительства Республики Беларусь Романом Головченко, о перспективных направлениях деятельности на ближайшие 3-5 лет", - сообщил Мезенцев. Он отметил, что это не значит, что все эти предложения будут поддержаны. "Но лучше заранее сегодня выслушать предложения от Национальной академии наук Беларуси", - добавил госсекретарь. Мезенцев отметил, что в четверг в Минске проходит ежегодная сверка позиций по реализации программ и проектов Союзного государства, которые финансируются из союзного бюджета. По его словам, в настоящее время действуют 8 программ и 2 проекта Союзного государства. "Партнерами выступают министерства и ведомства Беларуси и России, которые показали в ушедшем году очень четкую весомую и результативную работу. К слову, бюджет Союзного государства … исполнен на 99,7%. Это не просто цифры – это результат слаженной работы в сфере микроэлектроники, автомобилестроения, материаловедения, обороны и безопасности", - сказал госсекретарь.

https://ria.ru/20250205/patrushev-1997514853.html

https://ria.ru/20250126/shaykhutdinov-1995579475.html

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белоруссия, россия, михаил мишустин, дмитрий мезенцев, роман головченко