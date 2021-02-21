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Биография Вячеслава Битарова
Биография Вячеслава Битарова
Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Зелимханович Битаров родился 21 февраля 1961 года в поселке Верхний Садон Северо-Осетинской АССР (ныне... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T00:37
2021-02-21T00:37
вячеслав битаров
республика северная осетия - алания
справки
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Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Зелимханович Битаров родился 21 февраля 1961 года в поселке Верхний Садон Северо-Осетинской АССР (ныне республика Северная Осетия – Алания).В 1984 году окончил Горский сельскохозяйственный институт (ныне Горский государственный аграрный университет, ГГАУ).Трудовую деятельность начал в 1978 году слесарем Садонского свинцово-цинкового комбината.В 1984-1986 годах служил в Советской Армии. После прохождения воинской службы поступил на работу инженером-механиком в совхоз "Цветы Осетии".В 1991 году возглавил крестьянское хозяйство "ФАТ".В 2002-2007 годах занимал должность директора ООО "Агрофирма "ФАТ".В 2007-2010 годах – генеральный директор ООО "Группа компаний "Пивоваренный дом "Бавария".В 2003-2007 годах – депутат городской думы города Владикавказа. В 2007 и в 2012 годах избирался в парламент Северной Осетии четвертого и пятого созывов соответственно. В 2010-2012 годах возглавлял парламентский комитет по аграрной и земельной политике, экологии и природным ресурсам.В 2012 году – заместитель председателя парламента республики Северная Осетия – Алания.В ноябре 2012 года Битаров вновь возглавил ООО "Группа компаний "Пивоваренный дом "Бавария".С 10 июня 2015 года занимал пост временно исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства Северной Осетии.24 сентября 2015 года он был назначен председателем правительства республики Северная Осетия – Алания. 29 февраля 2016 года назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. 18 сентября 2016 года парламент Северной Осетии избрал Вячеслава Битарова главой республики Северная Осетия – Алания. Согласно результатам тайного электронного голосования, кандидатуру Битарова поддержали 56 депутатов. Битаров – член высшего совета партии "Единая Россия". Награжден Почетной грамотой Республики Северная Осетия-Алания, медалью "Во Славу Осетии", имеет звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РСО – Алания".Женат, трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
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вячеслав битаров, республика северная осетия - алания, справки

Биография Вячеслава Битарова

00:37 21.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров. 14 апреля 2016
Временно исполняющий обязанности главы Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров. 14 апреля 2016 - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Зелимханович Битаров родился 21 февраля 1961 года в поселке Верхний Садон Северо-Осетинской АССР (ныне республика Северная Осетия – Алания).
В 1984 году окончил Горский сельскохозяйственный институт (ныне Горский государственный аграрный университет, ГГАУ).
Трудовую деятельность начал в 1978 году слесарем Садонского свинцово-цинкового комбината.
В 1984-1986 годах служил в Советской Армии. После прохождения воинской службы поступил на работу инженером-механиком в совхоз "Цветы Осетии".
В 1991 году возглавил крестьянское хозяйство "ФАТ".
В 2002-2007 годах занимал должность директора ООО "Агрофирма "ФАТ".
В 2007-2010 годах – генеральный директор ООО "Группа компаний "Пивоваренный дом "Бавария".
В 2003-2007 годах – депутат городской думы города Владикавказа.
В 2007 и в 2012 годах избирался в парламент Северной Осетии четвертого и пятого созывов соответственно.
В 2010-2012 годах возглавлял парламентский комитет по аграрной и земельной политике, экологии и природным ресурсам.
В 2012 году – заместитель председателя парламента республики Северная Осетия – Алания.
В ноябре 2012 года Битаров вновь возглавил ООО "Группа компаний "Пивоваренный дом "Бавария".
С 10 июня 2015 года занимал пост временно исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства Северной Осетии.
24 сентября 2015 года он был назначен председателем правительства республики Северная Осетия – Алания.
29 февраля 2016 года назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.
18 сентября 2016 года парламент Северной Осетии избрал Вячеслава Битарова главой республики Северная Осетия – Алания.
Согласно результатам тайного электронного голосования, кандидатуру Битарова поддержали 56 депутатов.
Битаров – член высшего совета партии "Единая Россия".
Награжден Почетной грамотой Республики Северная Осетия-Алания, медалью "Во Славу Осетии", имеет звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РСО – Алания".
Женат, трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Вячеслав БитаровРеспублика Северная Осетия - АланияСправки
 
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