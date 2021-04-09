https://ria.ru/20210409/vybory-1727561478.html

Плановые выборы главы Северной Осетии пройдут в единый день голосования

Плановые выборы главы Северной Осетии пройдут в единый день голосования

Плановые непрямые выборы главы Северной Осетии состоятся в единый день голосования 19 сентября, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:24

2021-04-09T15:24

2021-04-09T15:24

вячеслав битаров

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Плановые непрямые выборы главы Северной Осетии состоятся в единый день голосования 19 сентября, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии и назначении Сергея Меняйло врио главы республики, сообщает пресс-служба Кремля."Плановые непрямые выборы главы Северной Осетии состоятся в единый день голосования 19 сентября. Парламент Республики выберет главу региона из предложенных президентом РФ кандидатур", - сообщил Шевченко РИА Новости.На данный момент в единый день голосования в девяти субъектах высших должностных лиц будут избирать на прямых выборах, в трех регионах их изберут депутаты законодательных органов соответствующих субъектов.

https://ria.ru/20210409/putin-1727552576.html

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2021

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вячеслав битаров, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, владимир путин, политика