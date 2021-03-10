https://ria.ru/20210310/prazdnovanie-1600655096.html
Северная Осетия готовится к празднованию 1100-летию крещения Алании
Северная Осетия готовится к празднованию 1100-летию крещения Алании
К 1100-летию крещения Алании, которое будет отмечаться в 2022 году, в Северной Осетии планируется отреставрировать 14 объектов культурного наследия, сообщает... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:03
2021-03-10T18:03
2021-03-10T18:03
республика северная осетия - алания
вячеслав битаров
владикавказ
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. К 1100-летию крещения Алании, которое будет отмечаться в 2022 году, в Северной Осетии планируется отреставрировать 14 объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации главы Республики Северная Осетия-Алания и правительства Республики Северная Осетия-Алания .На десяти из них уже ведутся работы. Это Зругский храм, Дом-музей Коста Хетагурова в Наре и жилое здание-замок с остатками церковного здания в с.Кумбулта. Сейчас идет реставрация фасада Музея осетинской литературы во Владикавказе. Продолжаются работы и в святилище в Дагоме, башнях в Донисаре и Луаре, а также в средневековом храме в селении Тли. В старинной церкви в селе Фараскат работы уже завершены. Стена Осетинской церкви также уже полностью восстановлена. Приуроченный к 1100-летию крещения Алании стартовал масштабный проект "Аланская библиотека". Старт ознаменовался изданием репринта журнала "Христианская жизнь" за 1911 год. Это единственное для своего времени религиозно-просветительское издание на осетинском языке с небольшими перерывами выходило до 1916 года по инициативе священнослужителей и мирян Владикавказско-Моздокской епархии.Выпуск серии книг "Аланская библиотека" готовится в издательском доме "Ир". Серия будет включать в себя 17 книг. Это будут издания широкого охвата: научные, научно-популярные, художественные. Над ними работает группа ученых, они формируют тематику. Их выпуск рассчитан до 2022 года. Инициатором проекта выступает комитет по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии. Общая сумма финансирования – 5 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.
https://ria.ru/20200728/1575063082.html
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вячеслав битаров, владикавказ
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. К 1100-летию крещения Алании, которое будет отмечаться в 2022 году, в Северной Осетии планируется отреставрировать 14 объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации главы Республики Северная Осетия-Алания и правительства Республики Северная Осетия-Алания .
На десяти из них уже ведутся работы. Это Зругский храм, Дом-музей Коста Хетагурова в Наре
и жилое здание-замок с остатками церковного здания в с.Кумбулта. Сейчас идет реставрация фасада Музея осетинской литературы во Владикавказе
. Продолжаются работы и в святилище в Дагоме, башнях в Донисаре и Луаре, а также в средневековом храме в селении Тли. В старинной церкви в селе Фараскат работы уже завершены. Стена Осетинской церкви также уже полностью восстановлена.
Приуроченный к 1100-летию крещения Алании стартовал масштабный проект "Аланская библиотека". Старт ознаменовался изданием репринта журнала "Христианская жизнь" за 1911 год. Это единственное для своего времени религиозно-просветительское издание на осетинском языке с небольшими перерывами выходило до 1916 года по инициативе священнослужителей и мирян Владикавказско-Моздокской епархии.
Выпуск серии книг "Аланская библиотека" готовится в издательском доме "Ир". Серия будет включать в себя 17 книг. Это будут издания широкого охвата: научные, научно-популярные, художественные. Над ними работает группа ученых, они формируют тематику. Их выпуск рассчитан до 2022 года. Инициатором проекта выступает комитет по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии. Общая сумма финансирования – 5 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.
"Проведение масштабного празднования на федеральном уровне подчеркнет роль христианства на Северном Кавказе, позволит укрепить в регионе духовно-нравственные основы общества, развивать межконфессиональный диалог и будет иметь положительный резонанс среди всего православного населения страны. Этот праздник, безусловно, станет свидетельством богатства духовной культуры и истории нашего народа", - отметил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.