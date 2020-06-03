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2020-06-03T09:14
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Шойгу стал почетным гражданином Северной Осетии
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РИА Новости

Шойгу стал почетным гражданином Северной Осетии

09:14 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 3 июн - РИА Новости. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров присвоил министру обороны России Сергею Шойгу звание почетного гражданина республики.
"Подписал указ о присвоении министру обороны России Сергею Шойгу звания почетного гражданина нашей республики. Сергей Кужугетович – один из самых уважаемых военных и государственных деятелей не только в Северной Осетии, по всей стране", - написал Битаров в Instagram.
Он отметил, что под руководством Шойгу личный состав МЧС в течение многих лет помогал сохранять стабильность, безопасность и межнациональное согласие в зоне осетино-грузинского конфликта в 1990-х годах.
"Сейчас, будучи министром обороны, он оказывает серьезное содействие в развитии военной инфраструктуры и военно-патриотического воспитания нашей молодежи. По личному указанию Сергея Шойгу во Владикавказе строятся военный госпиталь и новый комплекс Северо-Кавказского Суворовского военного училища", - добавил глава Северной Осетии.
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Вячеслав БитаровРеспублика Северная Осетия - АланияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сергей ШойгуОбщество
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