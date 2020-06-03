Шойгу стал почетным гражданином Северной Осетии

ПЯТИГОРСК, 3 июн - РИА Новости. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров присвоил министру обороны России Сергею Шойгу звание почетного гражданина республики.
"Подписал указ о присвоении министру обороны России Сергею Шойгу звания почетного гражданина нашей республики. Сергей Кужугетович – один из самых уважаемых военных и государственных деятелей не только в Северной Осетии, по всей стране", - написал Битаров в Instagram.
Он отметил, что под руководством Шойгу личный состав МЧС в течение многих лет помогал сохранять стабильность, безопасность и межнациональное согласие в зоне осетино-грузинского конфликта в 1990-х годах.
"Сейчас, будучи министром обороны, он оказывает серьезное содействие в развитии военной инфраструктуры и военно-патриотического воспитания нашей молодежи. По личному указанию Сергея Шойгу во Владикавказе строятся военный госпиталь и новый комплекс Северо-Кавказского Суворовского военного училища", - добавил глава Северной Осетии.