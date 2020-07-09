В Северной Осетии возобновят работу кафе и ресторанов

В перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в период режима повышенной готовности на территории республики, вошли рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, предприятия быстрого питания, в том числе расположенные в торгово-развлекательных центрах (с соблюдением социального дистанцирования), а также санаторно-курортные учреждения и туристские базы.