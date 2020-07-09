В Северной Осетии возобновят работу кафе и ресторанов

ПЯТИГОРСК, 9 июл - РИА Новости. Власти Северной Осетии начали новые послабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, в регионе возобновляют работу кафе, рестораны, турбазы и санатории, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Действие ряда ограничительных мер, которые были введены в Северной Осетии в условиях режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлены до 20 июля 2020 года. Соответствующий указ подписал глава РСО-Алания Вячеслав Битаров", - говорится в сообщении пресс-службы в Instagram.
Отмечается, что приняты новые послабления ранее установленных ограничений.
В перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в период режима повышенной готовности на территории республики, вошли рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, предприятия быстрого питания, в том числе расположенные в торгово-развлекательных центрах (с соблюдением социального дистанцирования), а также санаторно-курортные учреждения и туристские базы.
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