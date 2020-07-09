Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574135482.html
В Северной Осетии возобновят работу кафе и ресторанов
Власти Северной Осетии начали новые послабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, в регионе возобновляют работу кафе, рестораны,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вячеслав битаров
республика северная осетия - алания
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570724610_0:307:3093:2047_1400x0_80_0_0_7d2108fd80e3504627556da45bd1c387.jpg
https://ria.ru/20200618/1573108144.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570724610_0:307:3093:2047_1400x0_80_0_0_7d2108fd80e3504627556da45bd1c387.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570724610_364:0:3093:2047_1400x0_80_0_0_d95560d073a5e8f18ae377b978357764.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570724610_855:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_effbf76a4a5225db0957e783fd8346e4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вячеслав битаров, республика северная осетия - алания, общество

В Северной Осетии возобновят работу кафе и ресторанов

19:46 09.07.2020
192
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкВрачи заходят в автомобиль скорой помощи во Владикавказе
Врачи заходят в автомобиль скорой помощи во Владикавказе
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 9 июл - РИА Новости. Власти Северной Осетии начали новые послабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, в регионе возобновляют работу кафе, рестораны, турбазы и санатории, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Действие ряда ограничительных мер, которые были введены в Северной Осетии в условиях режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлены до 20 июля 2020 года. Соответствующий указ подписал глава РСО-Алания Вячеслав Битаров", - говорится в сообщении пресс-службы в Instagram.
Отмечается, что приняты новые послабления ранее установленных ограничений.
В перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в период режима повышенной готовности на территории республики, вошли рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, предприятия быстрого питания, в том числе расположенные в торгово-развлекательных центрах (с соблюдением социального дистанцирования), а также санаторно-курортные учреждения и туристские базы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
120000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вячеслав БитаровРеспублика Северная Осетия - АланияОбщество
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Приднестровье более 160 медработников заразились коронавирусом
Вид на Землю с МКС
В НАСА анонсировали два выхода астронавтов в открытый космос
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6410
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Адвокат попросил привлечь Фургала по делу о пожаре в палаточном лагере
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
В комиссии Госдумы ответили на предложение Венедиктова "принять таблетку"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии
Студия информационного агентства и радио Sputnik
Sputnik Германия прокомментировал "шпионский" доклад Берлина
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 284
Бывшего первого заместителя гендиректора Финансовой лизинговой компании Андрея Бурлакова выпустили из СИЗО под залог в 50 миллионов рублей
Суд продлил арест зампреду пензенского правительства по делу об афере
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров призвал помешать Apple и Google "собирать налог с человечества"
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения
Самолет Су-35С
"Русские Витязи" получили четыре истребителя Су-35С
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Мурашко рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса на добровольцах
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Мурашко рассказал о перспективах российских вакцин от коронавируса
Участник забастовки курьеров в Москве
Московская прокуратура начала проверку после забастовки курьеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03В Приморье плановую госпитализацию начнут возобновлять после 15 июля
09:00В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси
08:57МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
08:56В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
Лента новостейМолния