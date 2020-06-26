Главы четырех регионов СКФО и ЮФО проголосовали по поправкам

Калиматов в пятницу проголосовал на своем избирательном участке №903, расположенном в Доме культуры города Сунжа. Глава республики отметил, что нынешнее голосование является отличным шансом для россиян проявить гражданскую позицию и высказать свое мнение для определения развития страны на десятилетия вперед. Он также призвал жителей республики не оставаться безучастным к этому историческому событию.

"Предложенные инициативы сформированы в результате большой работы по сбору предложений со всей страны и носят действительно стратегический характер. Они востребованы обществом и отвечают интересам каждого. Те решения, которые мы принимаем сегодня, будут обязательны к исполнению не только для действующей власти, но и станут основой эффективной государственной политики будущих поколений", - заявил глава Ингушетии, слова которого распространила его пресс-служба.

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, конституция – это фундамент нашего государства, основа его развития, которая определяет жизнь нашей страны, всех её регионов на десятилетия вперёд. Владимиров отдал свой голос на участке №56 в Ставрополе

"Сегодня мы голосуем не просто за наше будущее, а за будущее наших детей. Поэтому я поддерживаю изменения в конституцию и всех приглашаю принять участие в голосовании", - написал Владимиров в Instagram.

По данным пресс-службы главы края, на Ставрополье открыты все 1394 участка, голосование организовано в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора , все участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Поддержал изменения и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он проголосовал в пятницу на своем избирательном участке №152 – в поселковом Доме культуры Аксайского района

"Я поддержал изменения. Все поправки так или иначе нацелены на улучшение социального положения наших граждан. Либо напрямую – через закрепление социальных приоритетов в основном законе, либо опосредованно – через защиту нашего государства от различных угроз и вызовов", - отметил глава региона.

Помимо поправок в конституцию губернатор отдал свой голос и по проекту "Народный совет", в рамках которого жители Ростовской области определят, на какие цели в первую очередь пойдут 500 миллионов рублей, дополнительно выделенных из бюджета региона.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров проголосовал по поправкам в четверг. "Посчитал необходимым выразить свою гражданскую позицию и прийти на избирательный участок. По моему мнению, курс на обновление, который предложил президент страны Владимир Путин , должен быть поддержан народом России. Ведь большинство поправок в конституцию носят социальный характер и нацелены на дальнейшее социально-экономическое развитие нашего государства и повышение качества жизни граждан", - написал Битаров в Instagram.

По его мнению, конституция должна быть живым документом, максимально приближенным к реалиям времени, поэтому внесение в нее изменений – это естественный и нужный процесс.