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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573529059.html
Главы четырех регионов СКФО и ЮФО проголосовали по поправкам
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и губернатор Ростовской... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:22
голосование по поправкам в конституцию
махмуд-али калиматов
вячеслав битаров
владимир владимиров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
аксайский район
ставрополь
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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махмуд-али калиматов, вячеслав битаров, владимир владимиров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аксайский район, ставрополь, общество

Главы четырех регионов СКФО и ЮФО проголосовали по поправкам

17:22 26.06.2020
82
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
ПЯТИГОРСК/РОСТОВ-НА-ДОНУ/НАЛЬЧИК, 26 июн - РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и губернатор Ростовской области Василий Голубев приняли участие в голосовании по поправкам к конституции.
Калиматов в пятницу проголосовал на своем избирательном участке №903, расположенном в Доме культуры города Сунжа. Глава республики отметил, что нынешнее голосование является отличным шансом для россиян проявить гражданскую позицию и высказать свое мнение для определения развития страны на десятилетия вперед. Он также призвал жителей республики не оставаться безучастным к этому историческому событию.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
13:31Голосование по поправкам в Конституцию
Володин проголосовал по поправкам в Конституцию
"Предложенные инициативы сформированы в результате большой работы по сбору предложений со всей страны и носят действительно стратегический характер. Они востребованы обществом и отвечают интересам каждого. Те решения, которые мы принимаем сегодня, будут обязательны к исполнению не только для действующей власти, но и станут основой эффективной государственной политики будущих поколений", - заявил глава Ингушетии, слова которого распространила его пресс-служба.
По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, конституция – это фундамент нашего государства, основа его развития, которая определяет жизнь нашей страны, всех её регионов на десятилетия вперёд. Владимиров отдал свой голос на участке №56 в Ставрополе.
"Сегодня мы голосуем не просто за наше будущее, а за будущее наших детей. Поэтому я поддерживаю изменения в конституцию и всех приглашаю принять участие в голосовании", - написал Владимиров в Instagram.
По данным пресс-службы главы края, на Ставрополье открыты все 1394 участка, голосование организовано в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, все участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 13:15Голосование по поправкам в Конституцию
Песков проголосовал по поправкам в Конституцию
Поддержал изменения и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он проголосовал в пятницу на своем избирательном участке №152 – в поселковом Доме культуры Аксайского района.
"Я поддержал изменения. Все поправки так или иначе нацелены на улучшение социального положения наших граждан. Либо напрямую – через закрепление социальных приоритетов в основном законе, либо опосредованно – через защиту нашего государства от различных угроз и вызовов", - отметил глава региона.
Помимо поправок в конституцию губернатор отдал свой голос и по проекту "Народный совет", в рамках которого жители Ростовской области определят, на какие цели в первую очередь пойдут 500 миллионов рублей, дополнительно выделенных из бюджета региона.
Патриарх Кирилл принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 14:58Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл проголосовал по поправкам в Конституцию
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров проголосовал по поправкам в четверг. "Посчитал необходимым выразить свою гражданскую позицию и прийти на избирательный участок. По моему мнению, курс на обновление, который предложил президент страны Владимир Путин, должен быть поддержан народом России. Ведь большинство поправок в конституцию носят социальный характер и нацелены на дальнейшее социально-экономическое развитие нашего государства и повышение качества жизни граждан", - написал Битаров в Instagram.
По его мнению, конституция должна быть живым документом, максимально приближенным к реалиям времени, поэтому внесение в нее изменений – это естественный и нужный процесс.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
11:12Голосование по поправкам в Конституцию
Жириновский проголосовал по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюМахмуд-Али КалиматовВячеслав БитаровВладимир ВладимировФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Аксайский районСтавропольОбщество
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