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В Северной Осетии оценили ситуацию с безработицей
Ситуация с пандемией коронавируса привела к увеличению числа безработных в Северной Осетии, долгий простой в работе привёл к банкротству некоторых... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:47
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вячеслав битаров, коронавирусы, михаил бабич, дмитрий медведев, общество

В Северной Осетии оценили ситуацию с безработицей

17:47 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров
Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ситуация с пандемией коронавируса привела к увеличению числа безработных в Северной Осетии, долгий простой в работе привёл к банкротству некоторых индивидуальных предприятий, сообщил глава региона Вячеслав Битаров.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл во вторник в режиме видеоконференции встречу с Битаровым и первым заместителем министра экономического развития Михаилом Бабичем. Беседа была посвящена вопросам обеспечения правопорядка в республике, а также вопросам социального развития региона.
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"Сегодня, с одной стороны, конечно, сложившаяся ситуация в связи с пандемией привела к тому, что количество безработных увеличивается, потому что из-за того, что долго простаивали индивидуальные предприятия, их предприятия, они сегодня многие банкротятся, остаются без работы", - заявил Битаров в ходе встречи.
С другой стороны, отметил он, из-за закрытых границ многие туристы, ездившие ранее в страны Закавказья, приезжают отдыхать в республику, а развитие туризма в регионе является перспективным направлением и может дать новые рабочие места.
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Битаров в ходе встречи также поблагодарил руководство страны за внимание, которое в последние годы уделяется республике. В частности, он напомнил, что в своё время по распоряжению Медведева была принята программа социально-экономического развития региона. По словам Битарова, она позволила решать вопросы, "связанные со строительством дорог, детских садов, школ, которых так не хватало и продолжает в некоторых населенных пунктах не хватать".
"Это, конечно, часть остроты проблемы снимает, потому что в том числе на этих объектах бывают задействованы эти молодые люди, получают заработную плату при строительстве этих объектов. Но, к сожалению, они (стройки) заканчиваются, и у них нет видения завтрашнего дня. Поэтому необходимо решать вопросы трудоустройства населения", - добавил глава региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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