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Полезный навык и заработок: зачем в Северной Осетии валяют войлок
В семи районах Республики Северная Осетия – Алания нуждающиеся и нетрудоустроенные женщины получат возможность заработать, освоив традиционное ремесло –... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:00
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РИА Новости
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353
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хорошие новости, вячеслав битаров, республика северная осетия - алания, владикавказ

Полезный навык и заработок: зачем в Северной Осетии валяют войлок

08:00 27.07.2020
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CC0 / / Шарики цветной шерсти
Шарики цветной шерсти
CC0 / /
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В семи районах Республики Северная Осетия – Алания нуждающиеся и нетрудоустроенные женщины получат возможность заработать, освоив традиционное ремесло – войлоковаляние из овечьей шерсти. В рамках проекта "Сохранение ремесленных традиций Осетии" 525 жительниц отдаленных районов обучат созданию одежды, обуви и аксессуаров своими руками из экологически чистого сырья.
Проект позволит осетинским женщинам обеспечивать себя и свои семьи изделиями из войлока, даст возможность получать дополнительный доход, реализуя сувенирную продукцию туристам, а также вернет в республику ремесло, которое было полностью забыто.
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Забыто, но не потеряно

Возрождение традиционного осетинского ремесла – войлоковаляния – началось в 2018 году. Предпосылкой этого стала идея Аланы Бзаровой запустить во Владикавказе производство после того, как она вдохновилась уникальными теплорегулирующими свойствами материала из валяной шерсти.
Но, к удивлению предпринимательницы, в республике не оказалось ни одного мастера по традиционному для кочевых и горных народов ремеслу – возникла необходимость самостоятельно взращивать специалистов.

Когда я пыталась расширить здесь производство, я столкнулась с тем, что у меня нет рабочих рук, ради которых я и вернулась в Осетию. Это ремесло оказалось полностью утраченным – и это в регионе, где еще несколько десятилетий назад в каждом доме изготовление войлочных предметов одежды и аксессуаров было традиционным и обыденным. В качестве хобби оно присутствует во всем мире, и даже у наших ближайших соседей. Как раз их, а не своей кустарной продукцией заполнены сувенирные магазины Осетии", – посетовала инициатор и руководитель проекта.

Это стало мотивацией к запуску обучающего проекта с целью вернуть в республику традиционное рукоделие и обеспечить людей работой. Тогда на его реализацию Алана Бзарова выиграла первый президентский грант.
Курсы по войлоковалянию, басонному плетению и плетению национальных осетинских платков прошли более 97 жительниц Владикавказа. Для обучения женщин была приглашена опытная мастерица народных художественных промыслов из Санкт-Петербурга. Программа оказалась настолько востребованной, что желающих освоить валяние войлока оказалось больше запланированного. В результате такого успеха была создана Национальная школа войлока Осетии.
Сейчас в ней обучается 210 человек, из которых 45 – педагоги дополнительного образования. Они осваивают мокрое и сухое валяние и по окончании курсов получат шерсть и инструментарий для обучения до 100 учеников.
© Национальная школа войлока ОсетииУченицы Национальной школы войлока Осетии на мастер-классе
Ученицы Национальной школы войлока Осетии на мастер-классе
© Национальная школа войлока Осетии
Ученицы Национальной школы войлока Осетии на мастер-классе

Хочешь помочь голодному – дай ему удочку

Цель пилотного проекта – устроить участниц на работу – была достигнута. На производство были приглашены три человека. Кроме того, команда проекта помогла сформироваться сообществу любителей и самозанятых, которое она поддерживает.
Как рассказала Алана Бзарова, при отборе участниц предпочтение отдается нетрудоустроенным, малоимущим, многодетным и матерям-одиночкам.

Цель проекта – дать людям удочку, распространить войлоковаляние как полезный навык, который может дать им основной или дополнительный заработок. В регионе активно развивается туризм, поэтому обеспечить себя можно", – подчеркнула предпринимательница.

По словам организатора проекта, помимо того что это занятие приятное и несложное, каждая ученица после мастер-классов выходит с уже готовым изделием. По ее мнению, именно ощущение собственных возможностей и достижений мотивирует женщин приходить в эти ремесленные проекты.
Кроме того, все материалы предоставляются участницам бесплатно. Сейчас шерсть закупается на московских фабриках. Как объяснила Бзарова, из-за того что традиция войлоковаляния в Северной Осетии была утрачена, в регионе перестали производиться специальные материалы для рукоделия. Но в рамках нового проекта планируется обучать валяльщиц с использованием местного сырья – более грубой шерсти.
"Вся наша работа направлена на возрождение и развитие традиционных ремесел, сохранение культурной идентичности. Наша цель – привлечь в проект максимальное количество женщин, которые будут заниматься ремеслами и смогут передавать приобретенные знания своему окружению, будущим поколениям, генерировать и нести созидательную женскую энергию, творя красоту и пользу своими руками", – поделилась Алана Бзарова.
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Начало нового, третьего проекта запланировано на август 2020 года. Он также поддерживается Фондом президентских грантов и курируется главой республики Вячеславом Битаровым. Кроме того, параллельно с проектом в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" организаторы рассчитывают создать центр ремесленников для сельских жителей отдаленных регионов.
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Хорошие новостиХорошие новостиВячеслав БитаровРеспублика Северная Осетия - АланияВладикавказ
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