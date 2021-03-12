https://ria.ru/20210312/konkurs-1601008579.html

Призеры конкурса "Лучший врач Северной Осетии" награждены во Владикавказе

Призеры конкурса "Лучший врач Северной Осетии" награждены во Владикавказе

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил во Владикавказе награды победителям и призерам республиканского конкурса "Лучший врач Северной Осетии", сообщает... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T19:20

2021-03-12T19:20

2021-03-12T19:20

республика северная осетия - алания

вячеслав битаров

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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 мар - РИА Новости. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил во Владикавказе награды победителям и призерам республиканского конкурса "Лучший врач Северной Осетии", сообщает пресс-служба главы и правительства РСО-Алании.Всего в финал конкурса, который проводился в рамках регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", вышли 12 специалистов: 5 терапевтов и 7 педиатров. Победители и призеры были определены среди них по итогам онлайн-голосования жителей республики и тайного голосования членов профильных комиссий. В 2020 году конкурс проводился в двух номинациях "врач-терапевт участковый" и "врач-педиатр участковый". "В медицине, как и в других областях, представителей профессии много, но среди них есть совершенно особенные люди – те, кто относится к своей работе как к священному долгу. Примеры истинного гуманизма медиков мы все наблюдали и продолжаем наблюдать в период распространения новой коронавирусной инфекции. Пандемия научила нас ценить те тихие трудовые подвиги, которые медицинские работники совершают каждый день", – привели в пресс-службе слова Битарова на церемонии.Он также выразил благодарность предпринимателям, оказавшим помощь в приобретении квартир для победителей конкурса.Ключи от квартир и дипломы I степени получили педиатр Детской поликлиники №2 Владикавказа Мадина Хугаева и терапевт поликлиники станицы Архонская Пригородной ЦРБ Алиса Габуева. Они представят Северную Осетию на Всероссийском конкурсе "Лучший врач года". Еще четверо медиков республики удостоены дипломов II и III степени.Планируется, что в дальнейшем конкурс станет ежегодным.

https://ria.ru/20210310/prazdnovanie-1600655096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав битаров