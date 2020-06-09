Как ковид-диссиденты внушают другим, что коронавируса не существует

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Анастасия Гнединская. "Еду в маршрутке. Почти все — в намордниках. Так смешно. Только ошейников не хватает". Это один из постов в инстаграме жительницы Ярославской области. В коронавирус она не верит, считает эпидемию постановкой. Подобных публикаций в интернете масса. "Нас хотят чипировать", "COVID-19 не страшнее гриппа". Некоторым легче поверить в это, чем в то, что угроза реальна. Особенно сильны такие настроения на Кавказе. Обозреватель РИА Новости поговорила с ковид-диссидентами, а также врачами, вынужденными их лечить.

"В вакцину добавят немножко СПИДа"

"Покажите мне хоть один труп человека, умершего от ковида. Где его родственники? Схожу с ними на похороны, пособолезную" — такую запись оставила в одной из соцсетей под новостью об обязательном тестировании при въезде в Крым некая Анна К. Ей 29 лет, она временно не работает и придерживается ковид-диссидентских взглядов. Пока выбирает между двумя версиями: "Sars-CoV-2 не существует в принципе" и "вирус не страшнее гриппа".

"Посудите сами: я не знаю лично ни одного человека, у кого бы выявили COVID-19. Живу в маленьком городе, где нам льют в уши, что подтвердился один случай. Но никто больного не видел, не знает. Некоторые у нас в разгар эпидемии вернулись из Европы. Я и сама с ними контактировала. Не заразились! Все это наводит на мысль, что эпидемия — лишь цирк, а мы — клоуны".

Переубедить Анну сложно. Замечание, что в таком случае "постановка" должна быть всемирного масштаба, она воспринимает в штыки. "Мои знакомые иностранцы твердят, что вируса нет, людей запугивают". При упоминании врачей, которые ежедневно выступают в СМИ, выпаливает: "Актеры, им заплатили".

Она ни разу не надевала маску, не избегает общественных мест. Анна не боится подцепить вирус сама и — что самое страшное — заразить других.

Судя по данным Высшей школы экономики, таких, как она, немало. Опрос показал: 23,2% россиян (в исследовании приняли участие более тридцати тысяч человек из всех регионов) полагают, что пандемию выдумали. Еще 9,6% считают опасность преувеличенной.

Мария Попова — создатель и администратор онлайн-проекта "Прививка от мракобесия". Уже два с половиной года она собирает различные антинаучные теории, в том числе медицинские. До этого внимание участников сообщества было приковано главным образом к ВИЧ-диссидентам, антипрививочникам и оригиналам, лечащим рак пиявками и кофейными клизмами. Теперь на повестке дня еще и коронаскептики.

"Вообще среди ковид-диссидентов распространено несколько версий. Первая: вирус Sars-CoV-2 не страшнее гриппа, — перечисляет Мария. — Эти люди лечатся дома парацетамолом и морсами, врача вызывают только в крайнем случае, не носят маски, не соблюдают режим самоизоляции. Есть еще те, кто считает пандемию заговором: якобы вирус создали искусственно, чтобы поголовно всех чипировать, ввести микросхему вместе с вакциной. Ряд скептиков утверждают, что эпидемия — некий социальный эксперимент, заговор мирового правительства. Дескать, с помощью вируса выясняют, насколько люди управляемы".

Может показаться, что все это не более чем шутки. Но Попова присылает десятки скринов. Если судить по аватаркам, вполне серьезные люди с пеной у рта доказывают, что вирус — выдумка, а прививка, которую пока еще только тестируют на добровольцах, способна сделать нас бесплодными.

"Пошли слухи, что после вакцинации от ковида мальчики не смогут иметь детей". "В вакцину добавят немножко СПИДа, чтобы человек залечил болезнь, но не избавился от нее полностью".

"Пациенты говорили, что с помощью мазка мы заражаем людей"

Больше всего скептиков (сорок один процент из опрошенных) — на Северном Кавказе. Двадцатого апреля во Владикавказе прошел митинг. Собравшиеся на площади Свободы требовали отменить самоизоляцию, которая "мешает экономике региона". Организовал сход оперный певец и ковид-диссидент Вадим Чельдиев. Сейчас ему предъявили обвинение по четырем статьям УК, в том числе за призывы к экстремизму и распространение фейков.

Обращение Чельдиева, в котором он уверял, что "коронавируса не существует", а "над нами пытаются установить тотальный контроль", уже удалили со страницы певца. Но в апреле оно облетело почти все местные группы. Спустя неделю после митинга глава региона Вячеслав Битаров заявил о росте числа зараженных. Нескольким активистам даже организовали "экскурсию" в инфекционное отделение больницы. Потом один из них оправдывался на камеру: "Правда, вирус существует. Нелегко приходится врачам. Я двадцать минут нахожусь в этом костюме — мне уже плохо…"

Терапевт Давид Давыдов работает в Республиканской клинической больнице Владикавказа. Медучреждение перепрофилировали под ковид 24 апреля. Давид устроился сюда на следующий день. Вначале удивлялся тому, сколько пациентов отрицают реальность "короны". "В приемном покое это одна из самых частых тем бесед. Люди признаются: "Пока не заболели — не верили".

© Фото : Давид Давыдов Давид Давыдов © Фото : Давид Давыдов Давид Давыдов

Давид вспоминает, как однажды в инфекционное отделение прорвались родственники пожилой пациентки, находившейся в тяжелом состоянии. Они требовали немедленно "провести их к бабушке". В ответ на просьбы врачей покинуть помещение стали возражать, что никакого вируса нет, что это все заговор. "Если честно, я даже опешил, — говорит Давыдов. — Одно дело, когда такое пишет анонимный комментатор в интернете, другое — слышать подобное от людей, чей родственник сейчас в стационаре в крайне непростом положении".

Первое время Давиду часто звонили знакомые, чтобы узнать, правда ли в больнице так много зараженных. "В соцсетях утверждали, что все это — актеры. Сначала кадров из палат действительно было немного. У пациентов заблюренные лица — чтобы сохранить врачебную тайну. Доктора в костюмах. Из-за чего, видимо, и родилась конспирологическая версия о постановке".

© Фото : Давид Давыдов Давид Давыдов © Фото : Давид Давыдов Давид Давыдов

Были и еще более экзотические теории. К примеру: пациентам или их родственникам якобы заплатили, чтобы в истории болезни указали диагноз COVID-19. "Поначалу я думал, что люди шутят. Но потом стало не до смеха. В соцсетях озвучивали даже сумму — сто тысяч рублей. Кто-то заявил: мол, лично знает такого пациента. Это разошлось по мессенджерам. Хотя уже на тот момент в единственном "ковидном" стационаре во Владикавказе мест не хватало — в подставных больных врачи явно не нуждались".

— Из-за своих убеждений от лечения никто не отказывался?

— Не припомню. Но были те, кто не хотел сдавать мазок на коронавирус. Потому что в Сети распространилась информация: при помощи этого анализа заражают. Пациенты мне в лицо говорили: "Вы инфицируете людей". Я отшучивался, мол, куда вас еще заражать, если вы уже с симптомами в больницу прибыли. Но было очень неприятно. Один товарищ из "отрицателей" сильно упирался, не хотел сдавать тест. Родственники (у нас обычно приезжают в сопровождении близких) смогли его уговорить.

В списке диссидентов — "олимпийское" село

В Осетии дошло до абсурда. В селе Ногир за день до митинга во Владикавказе кто-то поджег вышку сотовой связи. После чего населенный пункт, где живут 12 тысяч человек, записали в ковид-диссиденты. Дело в том, что по соцсетям гуляет слух: именно новый формат связи распространяет вирус. Дескать, в китайском Ухане как раз незадолго до эпидемии переключились на 5G.

"Нам ужасно обидно: наше село попало в Книгу рекордов Гиннеса по количеству олимпийских чемпионов, отсюда вышли многие известные люди. А о нас везде пишут, будто живем в Средневековье — с вышками сотовой связи сражаемся", — в сердцах бросает заместитель главы Ногирского сельсовета Батраз Кесаев.

Он считает это провокацией. "Может, кто-то спьяну поджег. Но с эпидемией это точно не связано. Да и не 5G была эта вышка — у нас такого нет не только в поселке, но и в республике".

"Готова была кричать: "Наденьте маски"

Мария (имя изменено по ее просьбе) тоже до последнего отрицала коронавирус. Пока не оказалась в 24-й больнице Екатеринбурга. Самое абсурдное, что она окончила мединститут и знает, как бывают коварны инфекции. "Но среди знакомых, даже дальних, не было ни одного заболевшего. И я подумала, что это глобальная афера".

Мария редко носила маску. И даже отговаривала от этого пожилую маму, которая соблюдала все меры предосторожности. "До крика мы с ней спорили. Я приводила аргументы в пользу того, что вируса не существует, что повязка не спасет и не нужно носить перчатки".

Но внезапно в больницу с пневмонией попала ее сестра. Две недели находилась "под кислородом". Сестра очень тяжело перенесла болезнь: "Сатурация (то есть насыщение крови кислородом) была всего 70 процентов, она даже ходить не могла".

После того как близкий человек оказался в больнице, Мария готова была чуть не из окна машины кричать: "Наденьте маски, не ходите компаниями". "Однажды зашла в магазин, нужно было по гарантии сдать пылесос. Несколько раз сделала замечание покупателям, которые очень близко приблизились в очереди. Поинтересовалась, не боятся ли они стоять рядом со мной — вдруг я носитель? В ответ только посмеялись".

Потом Мария и сама заболела. Сейчас ее уже выписали из стационара. Но страх остался. "На интервью я согласилась, только чтобы достучаться до тех, кто думает, что, заразившись, "просто полежит, поболеет". Это не так. В больнице придется задержаться надолго. И все это время вы фактически заперты в палате: видите лавочку во дворе, но не можете даже спуститься. Затем многих ждет обсерватор. И еще несколько недель дома — в изоляции".

"Отрицание — первая стадия"

Социальный психолог Алексей Рощин объясняет: отрицание — первая стадия принятия неприятной информации. "Изначальная реакция, когда что-то подрывает нашу стройную картину мира: такого не может быть. Психика большинства людей достаточно ригидна. Мы цепляемся за то, что ничего не нужно менять, все должно оставаться как было. А раз так, неудобные новости нужно просто отбросить или опровергнуть".

Причем отрицание очевидного вовсе не означает, что у человека пошатнулась картина мира. Он может быть абсолютно адекватным во всем остальном.

"В этом случае человек не ищет материал, чтобы на его основе формировать убеждения, как это бывает обычно. Он подбирает сведения, которые подкрепляют его теорию. А то, что ей противоречит, отбрасывает как недостоверное", — уточняет Рощин.