Участники митинга во Владикавказе посетили больницу с COVID-19

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Участники несанкционированного митинга во Владикавказе, не верившие в существование коронавируса, изменили свое отношение, посетив больницу с зараженными, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
"Из числа тех, кто был на митинге, там также были добровольцы, которые посетили больницу, увидели своими глазами, что творится в больнице. Я думаю, это тоже повлияло на умонастроение этих людей. Знаю, что теперь очень мало тех, кто продолжает не верить в это", — сказал Битаров в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, сейчас в регионе ощущаются последствия митинга.
"Сегодня по истечении недели, к сожалению, мы ощущаем результаты этого сбора, сегодня у нас 763 зараженных, три летальных исхода, и мы видим, как ежедневно количество инфицированных прибавляется, благодаря именно той группе людей, которые собрались тогда на площади", — отметил Битаров.
Глава региона добавил, что экстренно введена в работу вторая больница для приема больных с COVID-19. "Исходя из той тенденции, которая сегодня существует, нас беспокоит, что может не хватить коечного фонда и во вновь введенной больнице, поэтому мы теперь приспосабливаем и районные больницы. Это две районные больницы, которые сейчас готовим на случай, если не будет хватать коечного фонда. Врачей достаточно, в резерве есть врачи, привлекли студентов-медиков нашей медакадемии, которые также работают на передовой", — заявил Битаров.
По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около двух тысяч человек. После митинга главврач республиканской больницы Митциев заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19". Спустя неделю заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова сообщила, что рост зараженных в регионе может быть связан с прошедшим во Владикавказе несанкционированным митингом.
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