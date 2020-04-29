Участники митинга во Владикавказе посетили больницу с COVID-19

"Сегодня по истечении недели, к сожалению, мы ощущаем результаты этого сбора, сегодня у нас 763 зараженных, три летальных исхода, и мы видим, как ежедневно количество инфицированных прибавляется, благодаря именно той группе людей, которые собрались тогда на площади", — отметил Битаров.

Глава региона добавил, что экстренно введена в работу вторая больница для приема больных с COVID-19. "Исходя из той тенденции, которая сегодня существует, нас беспокоит, что может не хватить коечного фонда и во вновь введенной больнице, поэтому мы теперь приспосабливаем и районные больницы. Это две районные больницы, которые сейчас готовим на случай, если не будет хватать коечного фонда. Врачей достаточно, в резерве есть врачи, привлекли студентов-медиков нашей медакадемии, которые также работают на передовой", — заявил Битаров.