https://ria.ru/20201031/kreditovanie-1582471613.html

Демельханов: кредитование самозанятых – один из приоритетов для МСП Банка

Демельханов: кредитование самозанятых – один из приоритетов для МСП Банка

МСП Банк стал первым банком в России, который начал рассматривать самозанятых как особый вид организации предпринимательской деятельности и разработал для них... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T18:44

2020-10-31T18:44

2020-10-31T18:44

скфо

вячеслав битаров

северный кавказ

максим решетников

мсп банк

беслан

ставропольский край

экономика

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МСП Банк стал первым банком в России, который начал рассматривать самозанятых как особый вид организации предпринимательской деятельности и разработал для них специальный кредитный продукт, сообщил заместитель председателя правления банка Арсан Демельханов.Он выступил в субботу в Беслане на совещании по перечню мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии, которое прошло с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова и главы республики Вячеслава Битарова."Самозанятые граждане являются одним из важнейших наших приоритетов. Первые кредиты самозанятым на Северном Кавказе мы выдали в Дагестане и Ставропольском крае. В первом случае кредит получил самозанятый таксист", - сказал Демельханов.Он также отметил, что за последний год за поддержкой активно обращались женщины-предприниматели и молодежь в возрасте до 35 лет."Мы видим большой потенциал у женского предпринимательства в Северокавказском регионе. Причем многие женщины региона зарегистрированы как самозанятые предприниматели", - добавил зампредправления МСП Банка.

https://ria.ru/20201029/bank-1582151154.html

скфо

северный кавказ

беслан

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скфо, вячеслав битаров, северный кавказ, максим решетников, мсп банк, беслан, ставропольский край, экономика