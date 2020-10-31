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Демельханов: кредитование самозанятых – один из приоритетов для МСП Банка
Демельханов: кредитование самозанятых – один из приоритетов для МСП Банка
МСП Банк стал первым банком в России, который начал рассматривать самозанятых как особый вид организации предпринимательской деятельности и разработал для них... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T18:44
2020-10-31T18:44
скфо
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мсп банк
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ставропольский край
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МСП Банк стал первым банком в России, который начал рассматривать самозанятых как особый вид организации предпринимательской деятельности и разработал для них специальный кредитный продукт, сообщил заместитель председателя правления банка Арсан Демельханов.Он выступил в субботу в Беслане на совещании по перечню мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии, которое прошло с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова и главы республики Вячеслава Битарова."Самозанятые граждане являются одним из важнейших наших приоритетов. Первые кредиты самозанятым на Северном Кавказе мы выдали в Дагестане и Ставропольском крае. В первом случае кредит получил самозанятый таксист", - сказал Демельханов.Он также отметил, что за последний год за поддержкой активно обращались женщины-предприниматели и молодежь в возрасте до 35 лет."Мы видим большой потенциал у женского предпринимательства в Северокавказском регионе. Причем многие женщины региона зарегистрированы как самозанятые предприниматели", - добавил зампредправления МСП Банка.
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скфо, вячеслав битаров, северный кавказ, максим решетников, мсп банк, беслан, ставропольский край, экономика

Демельханов: кредитование самозанятых – один из приоритетов для МСП Банка

18:44 31.10.2020
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МСП Банк стал первым банком в России, который начал рассматривать самозанятых как особый вид организации предпринимательской деятельности и разработал для них специальный кредитный продукт, сообщил заместитель председателя правления банка Арсан Демельханов.
Он выступил в субботу в Беслане на совещании по перечню мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии, которое прошло с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова и главы республики Вячеслава Битарова.
"Самозанятые граждане являются одним из важнейших наших приоритетов. Первые кредиты самозанятым на Северном Кавказе мы выдали в Дагестане и Ставропольском крае. В первом случае кредит получил самозанятый таксист", - сказал Демельханов.
Он также отметил, что за последний год за поддержкой активно обращались женщины-предприниматели и молодежь в возрасте до 35 лет.
"Мы видим большой потенциал у женского предпринимательства в Северокавказском регионе. Причем многие женщины региона зарегистрированы как самозанятые предприниматели", - добавил зампредправления МСП Банка.
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СКФОВячеслав БитаровСеверный КавказМаксим РешетниковМСП БанкБесланСтавропольский крайЭкономика
 
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