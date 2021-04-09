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В Северной Осетии опровергли сообщения об отставке главы республики
В Северной Осетии опровергли сообщения об отставке главы республики
Информация об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова не соответствует действительности, он работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:42
2021-04-09T11:46
вячеслав битаров
республика северная осетия - алания
политика
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ПЯТИГОРСК, 9 апр - РИА Новости. Информация об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова не соответствует действительности, он работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства региона.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что принято решение об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова."Информация не соответствует действительности. Работа идет в обычном режиме", - заявили в пресс-службе.Битаров был назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии в феврале 2016 года. В сентябре парламент Северной Осетии избрал Битарова главой республики. Согласно результатам тайного электронного голосования, его кандидатуру поддержали 56 депутатов.
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вячеслав битаров, республика северная осетия - алания, политика

В Северной Осетии опровергли сообщения об отставке главы республики

11:42 09.04.2021 (обновлено: 11:46 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЯТИГОРСК, 9 апр - РИА Новости. Информация об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова не соответствует действительности, он работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства региона.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что принято решение об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.
"Информация не соответствует действительности. Работа идет в обычном режиме", - заявили в пресс-службе.
Битаров был назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии в феврале 2016 года. В сентябре парламент Северной Осетии избрал Битарова главой республики. Согласно результатам тайного электронного голосования, его кандидатуру поддержали 56 депутатов.
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