https://ria.ru/20210409/bitarov-1727500333.html

В Северной Осетии опровергли сообщения об отставке главы республики

В Северной Осетии опровергли сообщения об отставке главы республики

Информация об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова не соответствует действительности, он работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:42

2021-04-09T11:42

2021-04-09T11:46

вячеслав битаров

республика северная осетия - алания

политика

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ПЯТИГОРСК, 9 апр - РИА Новости. Информация об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова не соответствует действительности, он работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства региона.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что принято решение об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова."Информация не соответствует действительности. Работа идет в обычном режиме", - заявили в пресс-службе.Битаров был назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии в феврале 2016 года. В сентябре парламент Северной Осетии избрал Битарова главой республики. Согласно результатам тайного электронного голосования, его кандидатуру поддержали 56 депутатов.

https://ria.ru/20200421/1570340030.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав битаров, республика северная осетия - алания, политика