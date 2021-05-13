Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/putin-1732116520.html
Песков: Путин не обсуждал с губернаторами назначение полпреда в СФО
Песков: Путин не обсуждал с губернаторами назначение полпреда в СФО
Президент России Владимир Путин не обсуждал с сибирскими губернаторами вопрос назначения полномочного представителя в Сибирской федеральный округ, сообщил... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:01
2021-05-13T13:01
россия
вячеслав битаров
александр усс
александр бурков
красноярский край
омская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731314259_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7392535ac3a872526859960540b1ffe2.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал с сибирскими губернаторами вопрос назначения полномочного представителя в Сибирской федеральный округ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Путин пообщался с главами Красноярского края Александром Уссом и Омской области Александром Бурковым."Нет, эта тема не обсуждается с губернаторами. Это не входит в прерогативу губернаторов, глав регионов. Это является исключительно прерогативой главы государства. Когда будет принято решение, мы вам об этом сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждал ли Путин на встречах с губернаторами из Сибири вопрос назначения полпреда.В начале апреля Путин провел встречу с полпредом президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и предложил ему стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Меняйло предложение принял. Позднее Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии, назначил Меняйло на соответствующую должность, сняв его с поста полпреда.
https://ria.ru/20210221/bitarov-1598146543.html
россия
красноярский край
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731314259_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_41b4573a52af4ea07e9e83a91639cfb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вячеслав битаров, александр усс, александр бурков, красноярский край, омская область, политика

Песков: Путин не обсуждал с губернаторами назначение полпреда в СФО

13:01 13.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции
Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал с сибирскими губернаторами вопрос назначения полномочного представителя в Сибирской федеральный округ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Путин пообщался с главами Красноярского края Александром Уссом и Омской области Александром Бурковым.
"Нет, эта тема не обсуждается с губернаторами. Это не входит в прерогативу губернаторов, глав регионов. Это является исключительно прерогативой главы государства. Когда будет принято решение, мы вам об этом сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждал ли Путин на встречах с губернаторами из Сибири вопрос назначения полпреда.
В начале апреля Путин провел встречу с полпредом президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и предложил ему стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Меняйло предложение принял. Позднее Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии, назначил Меняйло на соответствующую должность, сняв его с поста полпреда.
Временно исполняющий обязанности главы Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров. 14 апреля 2016 - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 00:37
Биография Вячеслава Битарова
 
РоссияВячеслав БитаровАлександр УссАлександр БурковКрасноярский крайОмская областьПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13За атакой на Colonial Pipeline может стоять ЦРУ, считает Касперская
03:09В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги
03:07Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
Лента новостейМолния