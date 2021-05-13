https://ria.ru/20210513/putin-1732116520.html
Песков: Путин не обсуждал с губернаторами назначение полпреда в СФО
Песков: Путин не обсуждал с губернаторами назначение полпреда в СФО
Президент России Владимир Путин не обсуждал с сибирскими губернаторами вопрос назначения полномочного представителя в Сибирской федеральный округ, сообщил... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:01
2021-05-13T13:01
2021-05-13T13:01
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал с сибирскими губернаторами вопрос назначения полномочного представителя в Сибирской федеральный округ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Путин пообщался с главами Красноярского края Александром Уссом и Омской области Александром Бурковым."Нет, эта тема не обсуждается с губернаторами. Это не входит в прерогативу губернаторов, глав регионов. Это является исключительно прерогативой главы государства. Когда будет принято решение, мы вам об этом сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждал ли Путин на встречах с губернаторами из Сибири вопрос назначения полпреда.В начале апреля Путин провел встречу с полпредом президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и предложил ему стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Меняйло предложение принял. Позднее Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии, назначил Меняйло на соответствующую должность, сняв его с поста полпреда.
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россия, вячеслав битаров, александр усс, александр бурков, красноярский край, омская область, политика