https://ria.ru/20210323/moneta-1602541516.html

На монете к 1100-летию крещения Алании изобразят княгиню Марию Ясыню

На монете к 1100-летию крещения Алании изобразят княгиню Марию Ясыню

Юбилейная монета будет выпущена в честь 1100-летия крещения Алании, которое будет отмечено в 2022 году целой серией праздничных мероприятий, сообщает... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T19:45

2021-03-23T19:45

2021-03-23T19:45

республика северная осетия - алания

вячеслав битаров

владикавказ

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Юбилейная монета будет выпущена в честь 1100-летия крещения Алании, которое будет отмечено в 2022 году целой серией праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Северной Осетии-Алании.Ход разработки эскиза памятной монеты "1100-летие крещения Алании" обсудили во время рабочей встречи архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид и министр РСО-Алания по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев. Уже известно, что на реверсе монеты будет помещено изображение княгини Марии Ясыни, представляющее собой фрагмент росписи храма святого равноапостольного князя Владимира во Владикавказе.“Память об этом историческом юбилее должна сохраниться и после окончания праздничных мероприятий, чтобы о нем узнали как можно больше людей в России и за ее пределами. Удачным решением этой задачи станет выпуск Банком России памятной монеты “1100-летие крещения Алании” — отмечал ранее глава республики Вячеслав Битаров. Святая благоверная княгиня Мария Ясыня - жена владимирского князя Всеволода "Большое Гнездо" и бабушка князя Александра Невского родилась в XII веке в Западной Алании. Прославлена в летописях за благочестивый образ жизни, покровительство церкви, щедрость и милостивость.В рамках празднования крещения Алании также идет реставрация храмов и культурных объектов, реализуются музейные и выставочные проекты. К знаменательной дате будет выпущена почтовая марка, созданы документальные, художественные и мультипликационные фильмы, изданы книги об истории крещения Алании. К годовщине планируется открытие храма святого Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе. Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.

https://ria.ru/20210312/konkurs-1601008579.html

владикавказ

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вячеслав битаров, владикавказ