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Медведев проведет совещание по вопросам криминогенной обстановки
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что 30 июля проведет совещание по вопросам криминогенной обстановки в период пандемии... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:18
2020-07-28T16:40
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
сообщил, что 30 июля проведет совещание по вопросам криминогенной обстановки в период пандемии коронавируса.
"У меня послезавтра совещание, посвященное вопросам криминогенной обстановки в период пандемии коронавируса", - сказал Медведев в ходе общения с главой Северной Осетии – Алании Вячеславом Битаровым в режиме видеоконференции. В ходе беседы обсуждались вопросы обеспечения правопорядка в республике, а также вопросы социального развития региона. Во встрече также принял участие первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.
"Эпидемия или пандемия коронавируса, естественно, стала весьма сложным социальным фактором и в ряде случаев способствовала обострению различных негативных явлений, включая и преступность", - добавил Медведев.
Битаров рассказал о криминогенной ситуации, а также о ситуации с безработицей, которая возросла из-за пандемии.
"Вы сказали, что из-за того что произошло, все-таки некоторым образом увеличилось количество безработных, и это, конечно так или иначе сказывается на криминальном фоне, на состоянии преступности в республике – вашей и других. Мы эти данные обобщим, подготовимся к совещанию, которое у меня будет через два дня", - сказал Медведев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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