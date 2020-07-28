Медведев проведет совещание по вопросам криминогенной обстановки

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что 30 июля проведет совещание по вопросам криминогенной обстановки в период пандемии коронавируса.

"У меня послезавтра совещание, посвященное вопросам криминогенной обстановки в период пандемии коронавируса", - сказал Медведев в ходе общения с главой Северной Осетии – Алании Вячеславом Битаровым в режиме видеоконференции. В ходе беседы обсуждались вопросы обеспечения правопорядка в республике, а также вопросы социального развития региона. Во встрече также принял участие первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

"Эпидемия или пандемия коронавируса, естественно, стала весьма сложным социальным фактором и в ряде случаев способствовала обострению различных негативных явлений, включая и преступность", - добавил Медведев.

Битаров рассказал о криминогенной ситуации, а также о ситуации с безработицей, которая возросла из-за пандемии.

"Вы сказали, что из-за того что произошло, все-таки некоторым образом увеличилось количество безработных, и это, конечно так или иначе сказывается на криминальном фоне, на состоянии преступности в республике – вашей и других. Мы эти данные обобщим, подготовимся к совещанию, которое у меня будет через два дня", - сказал Медведев.