Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/stroitelstvo-1576109707.html
МСП Банк поддержит строительную отрасль Северной Осетии
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, совместно с Группой компаний ПИК окажет поддержку строительной отрасли Северной Осетии, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T18:59
2020-08-21T18:59
корпорация мсп
республика северная осетия - алания
мсп банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576109376_0:13:1500:857_1400x0_80_0_0_5c431005eecbea54795d0513f2ba77e3.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, совместно с Группой компаний ПИК окажет поддержку строительной отрасли Северной Осетии, сообщает пресс-служба банка.В пятницу во <a href="http://ria.ru/location_Vladikavkaz/" target="_blank" data-auto="true">Владикавказе</a> состоялась встреча представителей МСП Банка, ГК ПИК и главы Республики Северная Осетия-Алания <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Bitarov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Битарова</a>, где обсуждался вопрос поддержки строительной отрасли республики. В ходе встречи Битаров подчеркнул, что республика заинтересована в инвестициях, а ее руководство "делает всё, чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно, защищенно, были уверены в безопасности своих вложений и получении доходов". В пресс-службе МСП Банка напомнили, что накануне между правительством РСО-Алания и МСП Банком было подписано соглашение о сотрудничестве, которое даст больше возможностей для поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных для республики отраслях.
https://ria.ru/20200819/1575973542.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576109376_0:0:1333:1000_1400x0_80_0_0_851d7ed111d35ffebf67e401e12381cb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
корпорация мсп, республика северная осетия - алания, мсп банк

МСП Банк поддержит строительную отрасль Северной Осетии

18:59 21.08.2020
168
© Фото : пресс-служба МСП БанкаМСП Банк поддержит строительную отрасль Северной Осетии
МСП Банк поддержит строительную отрасль Северной Осетии
© Фото : пресс-служба МСП Банка
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, совместно с Группой компаний ПИК окажет поддержку строительной отрасли Северной Осетии, сообщает пресс-служба банка.
"Мы намерены развивать бизнес на Северном Кавказе, в частности, в Северной Осетии. Для предпринимательского сообщества мы предоставляем особые условия как по процентным ставкам, так по срокам кредитования", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления МСП Банка Романа Капиноса.
В пятницу во Владикавказе состоялась встреча представителей МСП Банка, ГК ПИК и главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова, где обсуждался вопрос поддержки строительной отрасли республики.
В ходе встречи Битаров подчеркнул, что республика заинтересована в инвестициях, а ее руководство "делает всё, чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно, защищенно, были уверены в безопасности своих вложений и получении доходов".
Вывеска МСП банка
19 августа, 11:36
МСП Банк профинансировал расширение самарского агропредприятия "Нива"
В пресс-службе МСП Банка напомнили, что накануне между правительством РСО-Алания и МСП Банком было подписано соглашение о сотрудничестве, которое даст больше возможностей для поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных для республики отраслях.
100000
Обсудить 0
Корпорация МСПРеспублика Северная Осетия - АланияМСП Банк
Рекомендуем
Газовая труба, подключенная к жилому дому
Алексей Миллер и Александр Никитин договорились о газификации Тамбовщины
Отделение банка ВТБ
ВТБ Мои Инвестиции наградили за лучшее мобильное брокерское приложение
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров отметил большой промышленный потенциал Костромской области
Города России. Краснодар
Кубань освоила около 60% средств нацпроекта по поддержке МСП
Председатель правления ОАО Российские железные дороги Олег Белозеров
Доходы главы РЖД в 2019 году выросли в два раза
Покупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
Роскачество нашло фальсификат на рынке вина
Церемония вручения премии Фемида
Генри Резник прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов
Алексей Навальный
Врачи рассказали о результатах обследования мозга Навального
Алексей Навальный
В Омске сообщили о готовящемся вылете самолета с Навальным
Фестиваль Сапасская башня
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
В России появилось первое отечественное 5G-оборудование
Замглавврача омской больницы: Мы не возражаем против его перевода в другой стационар
Навального разрешили перевезти на лечение в ФРГ
Вид на город Веве со стороны Женевского озера
Женева обещает туристам деньги "на карманные расходы"
Туристы из Германии на побережье Гавайев
Гавайи вновь переносят дату открытия для туристов
Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП No 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Жена Навального попросила Путина разрешить его транспортировку в Германию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния