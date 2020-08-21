https://ria.ru/20200821/stroitelstvo-1576109707.html

МСП Банк поддержит строительную отрасль Северной Осетии

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, совместно с Группой компаний ПИК окажет поддержку строительной отрасли Северной Осетии, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T18:59

2020-08-21T18:59

2020-08-21T18:59

корпорация мсп

республика северная осетия - алания

мсп банк

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, совместно с Группой компаний ПИК окажет поддержку строительной отрасли Северной Осетии, сообщает пресс-служба банка.В пятницу во <a href="http://ria.ru/location_Vladikavkaz/" target="_blank" data-auto="true">Владикавказе</a> состоялась встреча представителей МСП Банка, ГК ПИК и главы Республики Северная Осетия-Алания <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Bitarov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Битарова</a>, где обсуждался вопрос поддержки строительной отрасли республики. В ходе встречи Битаров подчеркнул, что республика заинтересована в инвестициях, а ее руководство "делает всё, чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно, защищенно, были уверены в безопасности своих вложений и получении доходов". В пресс-службе МСП Банка напомнили, что накануне между правительством РСО-Алания и МСП Банком было подписано соглашение о сотрудничестве, которое даст больше возможностей для поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных для республики отраслях.

https://ria.ru/20200819/1575973542.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, республика северная осетия - алания, мсп банк