https://ria.ru/20201106/kanikuly-1583449399.html
В Северной Осетии продлили каникулы из-за COVID-19
В Северной Осетии продлили каникулы из-за COVID-19
Каникулы в общеобразовательных учреждениях Северной Осетии продлены до 14 ноября, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:41
2020-11-06T19:41
2020-11-06T19:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вячеслав битаров
здоровье - общество
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ПЯТИГОРСК, 6 ноя - РИА Новости. Каникулы в общеобразовательных учреждениях Северной Осетии продлены до 14 ноября, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Соответствующий указ подписал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, уточняется сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вячеслав битаров, здоровье - общество