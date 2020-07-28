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В России продолжат борьбу с терроризмом, заявил Медведев
Борьба с терроризмом в России будет продолжена, этот курс государства никакой ревизии не подлежит, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:04
вячеслав битаров
дмитрий медведев
безопасность
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840522_0:51:3110:1800_1400x0_80_0_0_177003ed881789a2cd097ecee5d775b8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
вячеслав битаров, дмитрий медведев, безопасность, политика

В России продолжат борьбу с терроризмом, заявил Медведев

16:03 28.07.2020 (обновлено: 16:04 28.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаседание бюро высшего совета "Единой России"
Заседание бюро высшего совета Единой России
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Борьба с терроризмом в России будет продолжена, этот курс государства никакой ревизии не подлежит, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Понятно, что борьба с терроризмом будет продолжена, это тот курс государства, который никакой ревизии не подлежит", - сказал Медведев в ходе общения с главой Северной Осетии – Алании Вячеславом Битаровым. Это, по словам Медведева, в частности, касается и республики.
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Вячеслав БитаровДмитрий МедведевБезопасностьПолитика
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