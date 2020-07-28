Власти Северной Осетии нацелены на развитие туризма

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Северной Осетии-Алании Глава Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров отметил увеличение потока туристов, ранее уезжавших в страны Закавказья: сейчас места во всех небольших гостиницах региона забронированы на несколько месяцев вперед, власти республики нацелены на развитие туризма.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел во вторник в режиме видеоконференции встречу с Битаровым и первым заместителем министра экономического развития Михаилом Бабичем . Беседа была посвящена вопросам обеспечения правопорядка в республике, а также вопросам социального развития региона.

Битаров отметил, что пандемия, с одной стороны, привела к увеличению числа безработных, но, с другой стороны, положительно повлияла на развитие внутреннего туризма.

"Если много туристов ранее уезжало в страны Закавказья, в частности, в Грузию , то сегодня они приезжают к нам в республику, и сегодня такая работа очень активно ведётся. У нас сегодня в ущельях все небольшие гостиницы, которые имеются, уже на несколько месяцев вперёд забронированы места. И мы поэтому делаем уклон на развитие туризма в республике", - заявил глава Северной Осетии.

Он упомянул, что большую роль в этом смысле играет расположенный в республике туристический рекреационный комплекс "Мамисон". "Считаю, что такие объекты позволили бы нам трудоустроить молодежь, и у них бы не было тогда намерений заниматься криминалом", - сказал глава.

Битаров добавил, что развитие туризма в республике сегодня является очень перспективным направлением, в том числе для трудоустройства населения и обеспечения новых рабочих мест.