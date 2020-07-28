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Туризм
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Власти Северной Осетии нацелены на развитие туризма
Глава Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров отметил увеличение потока туристов, ранее уезжавших в страны Закавказья: сейчас места во всех небольших гостиницах РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:48
туризм
вячеслав битаров
новости - туризм
михаил бабич
дмитрий медведев
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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вячеслав битаров, новости - туризм, михаил бабич, дмитрий медведев, грузия, общество

Власти Северной Осетии нацелены на развитие туризма

17:48 28.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВячеслав Битаров
Вячеслав Битаров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вячеслав Битаров. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров отметил увеличение потока туристов, ранее уезжавших в страны Закавказья: сейчас места во всех небольших гостиницах региона забронированы на несколько месяцев вперед, власти республики нацелены на развитие туризма.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел во вторник в режиме видеоконференции встречу с Битаровым и первым заместителем министра экономического развития Михаилом Бабичем. Беседа была посвящена вопросам обеспечения правопорядка в республике, а также вопросам социального развития региона.
Битаров отметил, что пандемия, с одной стороны, привела к увеличению числа безработных, но, с другой стороны, положительно повлияла на развитие внутреннего туризма.
"Если много туристов ранее уезжало в страны Закавказья, в частности, в Грузию, то сегодня они приезжают к нам в республику, и сегодня такая работа очень активно ведётся. У нас сегодня в ущельях все небольшие гостиницы, которые имеются, уже на несколько месяцев вперёд забронированы места. И мы поэтому делаем уклон на развитие туризма в республике", - заявил глава Северной Осетии.
Он упомянул, что большую роль в этом смысле играет расположенный в республике туристический рекреационный комплекс "Мамисон". "Считаю, что такие объекты позволили бы нам трудоустроить молодежь, и у них бы не было тогда намерений заниматься криминалом", - сказал глава.
Битаров добавил, что развитие туризма в республике сегодня является очень перспективным направлением, в том числе для трудоустройства населения и обеспечения новых рабочих мест.
"Много промышленных предприятий, которые на территории республики имелись, - это предприятия оборонно-промышленного комплекса - в 90-ые годы из-за экономической нецелесообразности были закрыты. И сегодня, конечно же, не стоит вопрос об их возрождении. Поэтому мы нацелены на то, чтобы развивать туризм в республике", - подчеркнул он.
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