https://ria.ru/20210316/otstavka-1601402679.html

Эксперты оценили вероятность отставки глав трех регионов России

Эксперты оценили вероятность отставки глав трех регионов России

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров попали в "красную" зону — с высокой... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T01:29

2021-03-16T01:29

2021-03-16T10:35

россия

вячеслав битаров

республика северная осетия - алания

сергей морозов (политик)

шолбан кара-оол

ульяновская область

республика тыва

политика

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-Оол, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров попали в "красную" зону — с высокой вероятностью отставки — девятого рейтинга политической устойчивости руководителей российских регионов, подготовленного холдингом "Минченко консалтинг".Грядущей осенью прямые губернаторские выборы ожидаются как минимум в восьми регионах. В трех северокавказских республиках — Северной Осетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии — пройдут непрямые выборы, там глав исполнительной власти изберут местные парламенты.Аудит политустойчивости глав регионов, которым предстоят выборы, показал, что в зоне высокой политической устойчивости находятся только два руководителя — губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Политологи объясняют это де-факто их федеральным статусом и поддержкой ближнего окружения президента Российской Федерации Владимира Путина.В средней зоне в основном находятся врио глав регионов, назначенные осенью 2020 года: Сергей Меликов (Дагестан), Вячеслав Гладков (Белгородская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Артем Здунов (Мордовия). Как отмечают политологи, вышеназванные губернаторы занимают прочные позиции за счет практически полного отсутствия существенных элитных конфликтов (за исключением Дегтярева). Выборы губернатора в Хабаровском крае, полагают эксперты, станут "индикатором протестного потенциала Дальневосточного региона в целом".В данную зону политустойчивости вошли и действующие главы Карачаево-Черкесии и Тверской области Рашид Темрезов и Игорь Руденя.В "красной" зоне — с высокой вероятностью отставки — находятся Шолбан Кара-Оол (Республика Тыва), Сергей Морозов (Ульяновская область) и Вячеслава Битаров (Северная Осетия). При этом отмечается, что последний возглавляет регион лишь один срок — с 2016 года, тогда как двое других являются одними из главных "долгожителей" губернаторского корпуса, что повышает вероятность их ухода "в условиях тренда на существенное обновление региональной исполнительной власти".Выборы должны состояться в единый день голосования 19 сентября.

https://ria.ru/20210226/vybory-1599149668.html

https://ria.ru/20210304/gosduma-1599946389.html

россия

ульяновская область

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вячеслав битаров, республика северная осетия - алания, сергей морозов (политик), шолбан кара-оол, ульяновская область, республика тыва, политика