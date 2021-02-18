https://ria.ru/20210218/rapota-1597986605.html

Биография Григория Рапоты

Биография Григория Рапоты

Григорий Алексеевич Рапота родился 5 февраля 1944 года в Москве. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:37

2021-02-18T12:37

2021-02-18T12:37

союзное государство

союзное государство

григорий рапота

белоруссия

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153269/59/1532695936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3909e853658456193a0ec90f0b9f41e2.jpg

Григорий Алексеевич Рапота родился 5 февраля 1944 года в Москве. В 1966 году окончил конструкторско-механический факультет Московского высшего технического училища имени Н.Э. Баумана (ныне Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана) по специальности "инженер-конструктор", а также Краснознаменный институт КГБ СССР (ныне Ордена Жукова Краснознаменная Академия внешней разведки имени Ю.В. Андропова).С 1966 года работал в Первом главном управлении (ПГУ) КГБ СССР (внешняя разведка). В 1990-1992 годах – заместитель начальника отдела ПГУ КГБ СССР, затем – Службы внешней разведки России (СВР). В 1994-1998 годах был заместителем директора Службы внешней разведки РФ, курировал партнерские связи с иностранными спецслужбами.С апреля по ноябрь 1998 года – заместитель секретаря Совета Безопасности РФ.С ноября 1998 по август 1999 года – генеральный директор Государственной компании "Росвооружение".С сентября 1999 по июнь 2000 года – первый заместитель министра торговли РФ.В 2000-2001 годах был первым заместителем министра науки, промышленности и технологий РФ.С ноября 2001 по октябрь 2007 года – Генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества.С 9 октября 2007 года по 14 мая 2008 года – полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе.С 14 мая 2008 года – полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе.25 ноября 2011 года постановлением высшего госсовета Союзного государства Григорий Рапота был назначен на пост госсекретаря Союзного государства (СГ) России и Белоруссии. Вступил в должность 15 декабря 2011 года.18 февраля 2021 года Рапота сообщил, что планирует оставить пост госсекретаря Союзного государства в связи с истечением срока полномочий. Генерал-лейтенант запаса.Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2007).Удостоен ордена Красной звезды, ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, государственных наград Белоруссии – ордена Дружбы народов (2009) и ордена Почета (2021), государственной награды Казахстана – ордена Достык II степени, ордена преподобного Серафима Саровского II степени (2009). Женат, трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союзное государство, григорий рапота, белоруссия, справки