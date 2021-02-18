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Биография Григория Рапоты
Биография Григория Рапоты
Григорий Алексеевич Рапота родился 5 февраля 1944 года в Москве. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:37
2021-02-18T12:37
союзное государство
союзное государство
григорий рапота
белоруссия
справки
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Григорий Алексеевич Рапота родился 5 февраля 1944 года в Москве. В 1966 году окончил конструкторско-механический факультет Московского высшего технического училища имени Н.Э. Баумана (ныне Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана) по специальности "инженер-конструктор", а также Краснознаменный институт КГБ СССР (ныне Ордена Жукова Краснознаменная Академия внешней разведки имени Ю.В. Андропова).С 1966 года работал в Первом главном управлении (ПГУ) КГБ СССР (внешняя разведка). В 1990-1992 годах – заместитель начальника отдела ПГУ КГБ СССР, затем – Службы внешней разведки России (СВР). В 1994-1998 годах был заместителем директора Службы внешней разведки РФ, курировал партнерские связи с иностранными спецслужбами.С апреля по ноябрь 1998 года – заместитель секретаря Совета Безопасности РФ.С ноября 1998 по август 1999 года – генеральный директор Государственной компании "Росвооружение".С сентября 1999 по июнь 2000 года – первый заместитель министра торговли РФ.В 2000-2001 годах был первым заместителем министра науки, промышленности и технологий РФ.С ноября 2001 по октябрь 2007 года – Генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества.С 9 октября 2007 года по 14 мая 2008 года – полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе.С 14 мая 2008 года – полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе.25 ноября 2011 года постановлением высшего госсовета Союзного государства Григорий Рапота был назначен на пост госсекретаря Союзного государства (СГ) России и Белоруссии. Вступил в должность 15 декабря 2011 года.18 февраля 2021 года Рапота сообщил, что планирует оставить пост госсекретаря Союзного государства в связи с истечением срока полномочий. Генерал-лейтенант запаса.Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2007).Удостоен ордена Красной звезды, ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, государственных наград Белоруссии – ордена Дружбы народов (2009) и ордена Почета (2021), государственной награды Казахстана – ордена Достык II степени, ордена преподобного Серафима Саровского II степени (2009). Женат, трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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союзное государство, григорий рапота, белоруссия, справки

Биография Григория Рапоты

12:37 18.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" в Москве
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума Молодые ученые как приоритет Союзного государства в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Григорий Алексеевич Рапота родился 5 февраля 1944 года в Москве.
В 1966 году окончил конструкторско-механический факультет Московского высшего технического училища имени Н.Э. Баумана (ныне Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана) по специальности "инженер-конструктор", а также Краснознаменный институт КГБ СССР (ныне Ордена Жукова Краснознаменная Академия внешней разведки имени Ю.В. Андропова).
С 1966 года работал в Первом главном управлении (ПГУ) КГБ СССР (внешняя разведка).
В 1990-1992 годах – заместитель начальника отдела ПГУ КГБ СССР, затем – Службы внешней разведки России (СВР).
В 1994-1998 годах был заместителем директора Службы внешней разведки РФ, курировал партнерские связи с иностранными спецслужбами.
С апреля по ноябрь 1998 года – заместитель секретаря Совета Безопасности РФ.
С ноября 1998 по август 1999 года – генеральный директор Государственной компании "Росвооружение".
С сентября 1999 по июнь 2000 года – первый заместитель министра торговли РФ.
В 2000-2001 годах был первым заместителем министра науки, промышленности и технологий РФ.
С ноября 2001 по октябрь 2007 года – Генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества.
С 9 октября 2007 года по 14 мая 2008 года – полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе.
С 14 мая 2008 года – полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе.
25 ноября 2011 года постановлением высшего госсовета Союзного государства Григорий Рапота был назначен на пост госсекретаря Союзного государства (СГ) России и Белоруссии. Вступил в должность 15 декабря 2011 года.
18 февраля 2021 года Рапота сообщил, что планирует оставить пост госсекретаря Союзного государства в связи с истечением срока полномочий.
Генерал-лейтенант запаса.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2007).
Удостоен ордена Красной звезды, ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, государственных наград Белоруссии – ордена Дружбы народов (2009) и ордена Почета (2021), государственной награды Казахстана – ордена Достык II степени, ордена преподобного Серафима Саровского II степени (2009).
Женат, трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Союзное государствоСоюзное государствоГригорий РапотаБелоруссияСправки
 
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