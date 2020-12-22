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Рапота: встреча ГВУ совмина Союзного государства планируется в январе
Рапота: встреча ГВУ совмина Союзного государства планируется в январе
Встреча группы высокого уровня совета министров Союзного государства планируется в январе, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T20:29
2020-12-22T20:29
2020-12-22T20:29
союзное государство
григорий рапота
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Встреча группы высокого уровня совета министров Союзного государства планируется в январе, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота."Я полагаю, что это будет группа высокого уровня", - сказал Рапота на онлайн-конференции, отвечая на вопрос о первом мероприятии в рамках Союзного государства в 2021 году."Дата еще не определена, но планируем провести его в январе. Я полагаю, что это мероприятие будет первым", - добавил он.Группа высокого уровня является рабочим органом, созданным в целях повышения эффективности деятельности совета министров Союзного государства. Основными функциями группы высокого уровня являются обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества и союзного строительства, рассмотрение проектов повесток заседаний совета министров и высшего государственного совета Союзного государства, хода подготовки согласованных материалов по вопросам повестки заседаний, а также выполнение иных функций в соответствии с поручениями совета министров Союзного государства.
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григорий рапота
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Встреча группы высокого уровня совета министров Союзного государства планируется в январе, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
.
"Я полагаю, что это будет группа высокого уровня", - сказал Рапота на онлайн-конференции, отвечая на вопрос о первом мероприятии в рамках Союзного государства в 2021 году.
"Дата еще не определена, но планируем провести его в январе. Я полагаю, что это мероприятие будет первым", - добавил он.
Группа высокого уровня является рабочим органом, созданным в целях повышения эффективности деятельности совета министров Союзного государства. Основными функциями группы высокого уровня являются обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества и союзного строительства, рассмотрение проектов повесток заседаний совета министров и высшего государственного совета Союзного государства, хода подготовки согласованных материалов по вопросам повестки заседаний, а также выполнение иных функций в соответствии с поручениями совета министров Союзного государства.