https://ria.ru/20201222/vstrecha-1590464606.html

Рапота: встреча ГВУ совмина Союзного государства планируется в январе

Рапота: встреча ГВУ совмина Союзного государства планируется в январе

Встреча группы высокого уровня совета министров Союзного государства планируется в январе, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T20:29

2020-12-22T20:29

2020-12-22T20:29

союзное государство

григорий рапота

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149193/97/1491939750_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a424b90bd23734fd2e48b2c9ccfdaa59.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Встреча группы высокого уровня совета министров Союзного государства планируется в январе, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота."Я полагаю, что это будет группа высокого уровня", - сказал Рапота на онлайн-конференции, отвечая на вопрос о первом мероприятии в рамках Союзного государства в 2021 году."Дата еще не определена, но планируем провести его в январе. Я полагаю, что это мероприятие будет первым", - добавил он.Группа высокого уровня является рабочим органом, созданным в целях повышения эффективности деятельности совета министров Союзного государства. Основными функциями группы высокого уровня являются обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества и союзного строительства, рассмотрение проектов повесток заседаний совета министров и высшего государственного совета Союзного государства, хода подготовки согласованных материалов по вопросам повестки заседаний, а также выполнение иных функций в соответствии с поручениями совета министров Союзного государства.

https://ria.ru/20201222/memorial-1590412042.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

григорий рапота