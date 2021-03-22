https://ria.ru/20210322/rapota-1602276267.html
Григорий Рапота станет сенатором от Курской области
Григорий Рапота станет сенатором от Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт назначил Григория Рапоту сенатором в Совете Федерации от исполнительной власти региона. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:22
2021-03-22T11:22
2021-03-22T11:32
совет федерации рф
григорий рапота
курская область
политика
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ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт назначил Григория Рапоту сенатором в Совете Федерации от исполнительной власти региона."Подписал постановление губернатора Курской области о наделении полномочиями представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области в Совете Федерации Рапоты Григория Алексеевича", - сказал Старовойт в понедельник на оперативном совещании в администрации региона.Старовойт напомнил, что после того, как в начале декабря прошлого года умер член Совета Федерации от региона Александр Михайлов, эта должность была вакантной.Рапоту курский губернатор охарактеризовал как "политического тяжеловеса", "уважаемого во всех органах власти человека, действительно любящего Россию".
https://ria.ru/20210218/rapota-1597986605.html
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совет федерации рф, григорий рапота, курская область, политика