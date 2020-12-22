https://ria.ru/20201222/strategiya-1590469484.html

Молодежь Союзного государства готова выработать совместную стратегию

Молодежь Союзного государства готова выработать совместную стратегию

Представителям молодежных общественных организаций России и Белоруссии предстоит разработать стратегию сотрудничества в сфере молодежной политики Союзного... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T21:04

2020-12-22T21:04

2020-12-22T21:04

союзное государство

григорий рапота

белоруссия

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Представителям молодежных общественных организаций России и Белоруссии предстоит разработать стратегию сотрудничества в сфере молодежной политики Союзного государства; эта и другие темы стали предметом обсуждения участников двусторонней медиа-сессии, прошедшей во вторник в формате видеоконференции.Медиа-сессия стала продолжением встречи госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым, прошедшей сегодня же в Постоянном Комитете Союзного государства. Тему стратегии сотрудничества в сфере молодежной политики Союзного государства поднял председатель ассоциации "Национальный совет молодежных и детских объединений России" Григорий Петушков. Он добавил, что также стоит вопрос о проработке темы грантовой поддержки совместных молодежных проектов и организаций на пространстве Союзного государства. "Кроме того, есть целый ряд прикладных историй, связанных с совместными стажировками для молодежи, курсами повышения квалификации, обменом информационными материалами в области реализации государственной молодежной политики. Всем этим нам предстоит заняться в тесной связи с белорусской стороной и, надеюсь, с Постоянным Комитетом Союзного государства", - добавил Петушков. Первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк также подчеркнул необходимость разработки проекта стратегического сотрудничества молодежи. Он также выступил с предложением о проведении конкурса "Студент года Союзного государства". "Проект "Студент года" проходит и в Беларуси, и в России. Есть предложение провести конкурс "Студент года Союзного государства". Мы давно пытались унифицировать наши положения, и, думаю, пришло время это сделать. Что касается волонтерского движения, наши молодые парламентарии сейчас работают над нормативно-правовым актом, который будет регламентировать волонтерскую деятельность в Беларуси. И важно, что за основу взяты многие документы РФ, что облегчит совместную волонтерскую деятельность", - отметил Воронюк. Ряд выступлений участников медиа-сессии касался именно волонтерского движения. О своей работе рассказали лидеры направлений "Волонтеры культуры", "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", представители Российских студенческих отрядов, Ассоциации волонтерских центров и других организаций. "Ваше дело – благородное и понятное. И мы готовы оказывать необходимое содействие для упрощения взаимодействия сторон", - заверил участников госсекретарь Союзного государства. Он выразил готовность принять участие в работе над союзной стратегией сотрудничества в сфере молодежной политики и одобрил идею проведения совместного конкурса "Студент года Союзного государства".

https://ria.ru/20201222/vstrecha-1590464606.html

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григорий рапота, белоруссия