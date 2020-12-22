Молодежь Союзного государства готова выработать совместную стратегию
© POOL
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Представителям молодежных общественных организаций России и Белоруссии предстоит разработать стратегию сотрудничества в сфере молодежной политики Союзного государства; эта и другие темы стали предметом обсуждения участников двусторонней медиа-сессии, прошедшей во вторник в формате видеоконференции.
Медиа-сессия стала продолжением встречи госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым, прошедшей сегодня же в Постоянном Комитете Союзного государства.
"Мы обсудили все направления взаимодействия молодежных организаций, волонтерского движения, возможность объединения усилий в созидательной деятельности. В силу заинтересованности Арктикой, говорили и о привлечении молодежи к этой теме – хочется, чтобы она зазвучала. Поэтому я жду, что вы нам расскажете, чтобы мы могли понять, что можно сделать совместно", - обратился к представителям молодежных организаций двух стран Рапота.
Тему стратегии сотрудничества в сфере молодежной политики Союзного государства поднял председатель ассоциации "Национальный совет молодежных и детских объединений России" Григорий Петушков.
"Мы предлагаем целый ряд решений для совместного плана на 2021 год министерства образования Республики Беларусь и Минобрнауки России. Первое – это создание Совета по делам молодежи Союзного государства как некой межведомственной госструктуры, которая могла бы решать и оперативные задачи по гармонизации сфер молодежной политики двух стран в целом, и стать неким исполнительным органом для повышения эффективности работы общественных организаций и органов госвласти в этом направлении. Уже есть поручение: в течение следующего года мы должны все вместе разработать проект российско-белорусской стратегии сотрудничества в сфере молодежной политики, "дорожной карты" по ее реализации", - сказал Петушков.
Он добавил, что также стоит вопрос о проработке темы грантовой поддержки совместных молодежных проектов и организаций на пространстве Союзного государства.
"Кроме того, есть целый ряд прикладных историй, связанных с совместными стажировками для молодежи, курсами повышения квалификации, обменом информационными материалами в области реализации государственной молодежной политики. Всем этим нам предстоит заняться в тесной связи с белорусской стороной и, надеюсь, с Постоянным Комитетом Союзного государства", - добавил Петушков.
Первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк также подчеркнул необходимость разработки проекта стратегического сотрудничества молодежи.
"Спектр нашего взаимодействия с российскими объединениями с каждым годом расширяется. Я говорю о взаимодействии с Российским союзом молодежи, с Нацсоветом, Российским союзом сельской молодежи и другими общественными объединениями. Причем не только на межреспубликанском, но и межрегиональном уровне. У нас очень много соглашений между областными организациями. Стоит отметить и достойное взаимодействие межпарламентских структур России и Белоруссии, и действие молодежного парламента, с которым мы работаем в тесной связке. Активно сотрудничаем с Ассоциацией молодежных правительств РФ по линии подготовки кадров. Стратегия будет нам серьезным подспорьем. И мы готовы вместе поработать, чтобы "дорожная карта" была четкой и понятной, а главное, системной", - сказал Воронюк.
Он также выступил с предложением о проведении конкурса "Студент года Союзного государства".
"Проект "Студент года" проходит и в Беларуси, и в России. Есть предложение провести конкурс "Студент года Союзного государства". Мы давно пытались унифицировать наши положения, и, думаю, пришло время это сделать. Что касается волонтерского движения, наши молодые парламентарии сейчас работают над нормативно-правовым актом, который будет регламентировать волонтерскую деятельность в Беларуси. И важно, что за основу взяты многие документы РФ, что облегчит совместную волонтерскую деятельность", - отметил Воронюк.
Ряд выступлений участников медиа-сессии касался именно волонтерского движения. О своей работе рассказали лидеры направлений "Волонтеры культуры", "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", представители Российских студенческих отрядов, Ассоциации волонтерских центров и других организаций.
"Ваше дело – благородное и понятное. И мы готовы оказывать необходимое содействие для упрощения взаимодействия сторон", - заверил участников госсекретарь Союзного государства.
Он выразил готовность принять участие в работе над союзной стратегией сотрудничества в сфере молодежной политики и одобрил идею проведения совместного конкурса "Студент года Союзного государства".