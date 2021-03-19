https://ria.ru/20210319/posol-1602078238.html

Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии

Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии

Россия ожидает от Минска получения агремана на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии, который был запрошен после одобрения его кандидатуры в... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T23:04

2021-03-19T23:04

2021-03-19T23:06

евгения лукьянова

дмитрий мезенцев

совет федерации рф

госдума рф

григорий рапота

москва

латвия

белоруссия

политика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия ожидает от Минска получения агремана на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии, который был запрошен после одобрения его кандидатуры в Госдуме и Совете Федерации, сообщил РИА Новости информированный источник в Москве.Лукьянов последние четыре года руководит российской дипмиссией в Латвии."Российская сторона ожидает получения агремана от белорусской стороны на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Минске, который был ранее запрошен после одобрения его кандидатуры в Госдуме и Совете Федерации", - сказал собеседник агентства.В пятницу постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства на пост государственного секретаря объединения назначен Дмитрий Мезенцев, который до настоящего времени являлся послом РФ в Минске. Этим же постановлением от обязанностей госсекретаря освобожден Григорий Рапота в связи с истечением срока пребывания в должности.

https://realty.ria.ru/20210318/belorussiya-1601860287.html

москва

латвия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгения лукьянова, дмитрий мезенцев, совет федерации рф, госдума рф, григорий рапота, москва, латвия, белоруссия, политика