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Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Россия ожидает от Минска получения агремана на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии, который был запрошен после одобрения его кандидатуры в... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T23:04
2021-03-19T23:06
евгения лукьянова
дмитрий мезенцев
совет федерации рф
госдума рф
григорий рапота
москва
латвия
белоруссия
политика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия ожидает от Минска получения агремана на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии, который был запрошен после одобрения его кандидатуры в Госдуме и Совете Федерации, сообщил РИА Новости информированный источник в Москве.Лукьянов последние четыре года руководит российской дипмиссией в Латвии."Российская сторона ожидает получения агремана от белорусской стороны на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Минске, который был ранее запрошен после одобрения его кандидатуры в Госдуме и Совете Федерации", - сказал собеседник агентства.В пятницу постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства на пост государственного секретаря объединения назначен Дмитрий Мезенцев, который до настоящего времени являлся послом РФ в Минске. Этим же постановлением от обязанностей госсекретаря освобожден Григорий Рапота в связи с истечением срока пребывания в должности.
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евгения лукьянова, дмитрий мезенцев, совет федерации рф, госдума рф, григорий рапота, москва, латвия, белоруссия, политика

Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии

23:04 19.03.2021 (обновлено: 23:06 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПлощадь Победы в Минске
Площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия ожидает от Минска получения агремана на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии, который был запрошен после одобрения его кандидатуры в Госдуме и Совете Федерации, сообщил РИА Новости информированный источник в Москве.
Лукьянов последние четыре года руководит российской дипмиссией в Латвии.
"Российская сторона ожидает получения агремана от белорусской стороны на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Минске, который был ранее запрошен после одобрения его кандидатуры в Госдуме и Совете Федерации", - сказал собеседник агентства.
В пятницу постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства на пост государственного секретаря объединения назначен Дмитрий Мезенцев, который до настоящего времени являлся послом РФ в Минске. Этим же постановлением от обязанностей госсекретаря освобожден Григорий Рапота в связи с истечением срока пребывания в должности.
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