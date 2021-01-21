https://ria.ru/20210121/rouming-1594074863.html

Рапота: вопрос отмены роуминга между РФ и Белоруссией решается по плану

Рапота: вопрос отмены роуминга между РФ и Белоруссией решается по плану

Отмена роуминга между Россией и Белоруссией сейчас интенсивно рассматривается на уровне министерств и ведомств, решение вопроса идет по плану, сообщил... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T20:33

2021-01-21T20:33

2021-01-21T20:33

союзное государство

григорий рапота

москва

белоруссия

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Отмена роуминга между Россией и Белоруссией сейчас интенсивно рассматривается на уровне министерств и ведомств, решение вопроса идет по плану, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота."Все фиксируют плановое развитие событий вокруг этого вопроса. Он сейчас рассматривается на уровне министерств и ведомств достаточно интенсивно", - сказал Рапота по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых дорожных карт, в том числе одна из них - об отмене роуминга между Белоруссией и Россией.Таким образом, работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.Эта дорожная карта была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена уже не позднее прошедшего сентября.

https://ria.ru/20201221/rouming-1590196927.html

москва

белоруссия

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григорий рапота, москва, белоруссия