https://ria.ru/20210312/rapota-1600951133.html

Рапота назвал срок ухода с поста госсекретаря Союзного государства

Рапота назвал срок ухода с поста госсекретаря Союзного государства

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что покинет свой пост, скорее всего, в течение предстоящей недели. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:34

2021-03-12T15:34

2021-03-12T15:51

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союзное государство

григорий рапота

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что покинет свой пост, скорее всего, в течение предстоящей недели.Ранее Рапота заявил, что планирует завершить работу на посту госсекретаря Союзного государства в связи с истечением срока полномочий.При этом он не стал называть имя своего преемника. "Я не буду называть. Пусть его назовут (те), кому положено", - отметил он.По словам Рапоты, нового госсекретаря объявит Высший Госсовет Союзного государства, причем "это может быть сделано в рабочем порядке". "Необязательно всех собирать. Собираются подписи и все. Все делается просто", - пояснил Рапота.

https://ria.ru/20210218/gossovet-1598079359.html

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россия, союзное государство, григорий рапота, белоруссия, в мире