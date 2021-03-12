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Рапота назвал срок ухода с поста госсекретаря Союзного государства
Рапота назвал срок ухода с поста госсекретаря Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что покинет свой пост, скорее всего, в течение предстоящей недели. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:34
2021-03-12T15:34
2021-03-12T15:51
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что покинет свой пост, скорее всего, в течение предстоящей недели.Ранее Рапота заявил, что планирует завершить работу на посту госсекретаря Союзного государства в связи с истечением срока полномочий.При этом он не стал называть имя своего преемника. "Я не буду называть. Пусть его назовут (те), кому положено", - отметил он.По словам Рапоты, нового госсекретаря объявит Высший Госсовет Союзного государства, причем "это может быть сделано в рабочем порядке". "Необязательно всех собирать. Собираются подписи и все. Все делается просто", - пояснил Рапота.
https://ria.ru/20210218/gossovet-1598079359.html
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россия, союзное государство, григорий рапота, белоруссия, в мире