https://ria.ru/20210218/rapota-1598088627.html

Рапота: Союзное государство не испытывает недостатка в молодых писателях

Рапота: Союзное государство не испытывает недостатка в молодых писателях

Конкурс молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" с начала своего проведения в 2012 году открыл читательской аудитории не менее 400 новых имен... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T20:08

2021-02-18T20:08

2021-02-18T20:08

союзное государство

россия

григорий рапота

минск

белоруссия

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Конкурс молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" с начала своего проведения в 2012 году открыл читательской аудитории не менее 400 новых имен российских и белорусских авторов, сказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, отметивший высокий художественный уровень и зрелость молодых писателей, представивших свои рассказы, новеллы, очерки и эссе на конкурс 2020 года. Рапота принял участие в круглом столе ученых, писателей и журналистов на тему "Книга и слово. Взгляд в будущее", прошедшем в рамках XXVIII Международной книжной выставки-ярмарки в Минске в онлайн-формате. В 2020 году молодыми авторами из России и Белоруссии на конкурс было представлено около 80 произведений, из которых отобраны около 40 текстов. Как отметили участники круглого стола, в этом году особой популярностью у авторов двух стран пользовалась фантастика самого широкого спектра – от фэнтези в средневековом антураже до путешествий во времени и межзвездных полетов.По мнению литературоведа, доктор филологических наук, заведующей отделом рукописей Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН Дарьи Московской, молодые литераторы-фантасты протестуют против безжалостного технократизма и погони за выгодой, ищут возможности менять мир не злом и насилием, а добротой. "Они убеждены в том, что мир сложнее, чем наши знания о нем и не являются сторонниками упрощенно-позитивистского взгляда на мир. И главное – они убеждены в необходимости сохранения в высокотехнологичном будущем национальной специфики вопреки нарастающей унификации, дегуманизации, глобализации", -сказала она.Как отметила белорусская писательница Дарья Латышкевич, конкурс "Мост дружбы" стал для молодых писателей Республики Беларусь дорогой в будущее, еще одной площадкой, на которой они могут реализоваться.Конкурс молодых литераторов Союзного государства проводится с 2012 года. В этом году его итоги подводятся в пятый раз. В числе главных задач конкурса - укрепление российско-белорусских культурных связей, поощрение творчества молодых литераторов двух стран, продвижение их произведений к читателю, открытие новых имен. Учредителем конкурса традиционно выступает Постоянный Комитет Союзного государства при поддержке Ассоциации "Познаем Евразию", Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН, Национального пресс-центра Республики Беларусь. К участию в конкурсе допускаются участники в возрасте от 18 до 30 лет с произведениями, ранее не участвовавшими в других конкурсах.

https://ria.ru/20210218/rapota-1597988575.html

россия

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, григорий рапота, минск, белоруссия