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Союзное государство
https://ria.ru/20210218/rapota-1598088627.html
Рапота: Союзное государство не испытывает недостатка в молодых писателях
Рапота: Союзное государство не испытывает недостатка в молодых писателях
Конкурс молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" с начала своего проведения в 2012 году открыл читательской аудитории не менее 400 новых имен... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T20:08
2021-02-18T20:08
союзное государство
россия
григорий рапота
минск
белоруссия
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Конкурс молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" с начала своего проведения в 2012 году открыл читательской аудитории не менее 400 новых имен российских и белорусских авторов, сказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, отметивший высокий художественный уровень и зрелость молодых писателей, представивших свои рассказы, новеллы, очерки и эссе на конкурс 2020 года. Рапота принял участие в круглом столе ученых, писателей и журналистов на тему "Книга и слово. Взгляд в будущее", прошедшем в рамках XXVIII Международной книжной выставки-ярмарки в Минске в онлайн-формате. В 2020 году молодыми авторами из России и Белоруссии на конкурс было представлено около 80 произведений, из которых отобраны около 40 текстов. Как отметили участники круглого стола, в этом году особой популярностью у авторов двух стран пользовалась фантастика самого широкого спектра – от фэнтези в средневековом антураже до путешествий во времени и межзвездных полетов.По мнению литературоведа, доктор филологических наук, заведующей отделом рукописей Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН Дарьи Московской, молодые литераторы-фантасты протестуют против безжалостного технократизма и погони за выгодой, ищут возможности менять мир не злом и насилием, а добротой. "Они убеждены в том, что мир сложнее, чем наши знания о нем и не являются сторонниками упрощенно-позитивистского взгляда на мир. И главное – они убеждены в необходимости сохранения в высокотехнологичном будущем национальной специфики вопреки нарастающей унификации, дегуманизации, глобализации", -сказала она.Как отметила белорусская писательница Дарья Латышкевич, конкурс "Мост дружбы" стал для молодых писателей Республики Беларусь дорогой в будущее, еще одной площадкой, на которой они могут реализоваться.Конкурс молодых литераторов Союзного государства проводится с 2012 года. В этом году его итоги подводятся в пятый раз. В числе главных задач конкурса - укрепление российско-белорусских культурных связей, поощрение творчества молодых литераторов двух стран, продвижение их произведений к читателю, открытие новых имен. Учредителем конкурса традиционно выступает Постоянный Комитет Союзного государства при поддержке Ассоциации "Познаем Евразию", Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН, Национального пресс-центра Республики Беларусь. К участию в конкурсе допускаются участники в возрасте от 18 до 30 лет с произведениями, ранее не участвовавшими в других конкурсах.
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россия, григорий рапота, минск, белоруссия

Рапота: Союзное государство не испытывает недостатка в молодых писателях

20:08 18.02.2021
 
© РИА Новости / Александр НатрускинГоссекретарь Союзного государства Григорий Рапота на форуме "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на форуме Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Конкурс молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" с начала своего проведения в 2012 году открыл читательской аудитории не менее 400 новых имен российских и белорусских авторов, сказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, отметивший высокий художественный уровень и зрелость молодых писателей, представивших свои рассказы, новеллы, очерки и эссе на конкурс 2020 года.
Рапота принял участие в круглом столе ученых, писателей и журналистов на тему "Книга и слово. Взгляд в будущее", прошедшем в рамках XXVIII Международной книжной выставки-ярмарки в Минске в онлайн-формате.
"Мост дружбы" позволил открыть, по крайней мере, около 400 новых имен с 2012 года. Я ознакомился с некоторыми произведениями. И для меня любое произведение имеет самые простые критерии: во-первых, интерес, а во-вторых, поучительность – заложена ли в тексте какая-то мысль, над которой стоит подумать? И должен сказать, что это - произведения уже сложившихся писателей, которых интересно читать", - отметил госсекретарь.
В 2020 году молодыми авторами из России и Белоруссии на конкурс было представлено около 80 произведений, из которых отобраны около 40 текстов. Как отметили участники круглого стола, в этом году особой популярностью у авторов двух стран пользовалась фантастика самого широкого спектра – от фэнтези в средневековом антураже до путешествий во времени и межзвездных полетов.
"Когда я читаю произведения, где для выражения идей используется фантастический антураж, мне интересно не то, как летит звездолет, а как ведут себя в данной ситуации люди. Как они себя чувствуют. И мне кажется, что писатели – участники нашего проекта "Мост дружбы" блестяще справляются именно с этой задачей", - подчеркнул Рапота.
По мнению литературоведа, доктор филологических наук, заведующей отделом рукописей Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН Дарьи Московской, молодые литераторы-фантасты протестуют против безжалостного технократизма и погони за выгодой, ищут возможности менять мир не злом и насилием, а добротой. "Они убеждены в том, что мир сложнее, чем наши знания о нем и не являются сторонниками упрощенно-позитивистского взгляда на мир. И главное – они убеждены в необходимости сохранения в высокотехнологичном будущем национальной специфики вопреки нарастающей унификации, дегуманизации, глобализации", -сказала она.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручает государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте орден Почета - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 12:46Союзное государство
Лукашенко вручил Рапоте орден Почета
Как отметила белорусская писательница Дарья Латышкевич, конкурс "Мост дружбы" стал для молодых писателей Республики Беларусь дорогой в будущее, еще одной площадкой, на которой они могут реализоваться.
Конкурс молодых литераторов Союзного государства проводится с 2012 года. В этом году его итоги подводятся в пятый раз. В числе главных задач конкурса - укрепление российско-белорусских культурных связей, поощрение творчества молодых литераторов двух стран, продвижение их произведений к читателю, открытие новых имен. Учредителем конкурса традиционно выступает Постоянный Комитет Союзного государства при поддержке Ассоциации "Познаем Евразию", Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН, Национального пресс-центра Республики Беларусь. К участию в конкурсе допускаются участники в возрасте от 18 до 30 лет с произведениями, ранее не участвовавшими в других конкурсах.
 
Союзное государствоРоссияГригорий РапотаМинскБелоруссия
 
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