https://ria.ru/20210315/gossekretar-1601233567.html

Песков рассказал о выборе кандидатуры госсекретаря Союзного государства

Песков рассказал о выборе кандидатуры госсекретаря Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали кандидатуру нового госсекретаря Союзного государства, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:54

2021-03-15T12:54

2021-03-15T16:34

союзное государство

россия

александр лукашенко

григорий рапота

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали кандидатуру нового госсекретаря Союзного государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не став при этом уточнять его конкретную личность.Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что покинет свой пост, скорее всего, в течение предстоящей недели.Ранее Рапота заявлял, что кандидатуры на пост государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии прорабатываются, они будут озвучены "в нужный момент". Согласно договору 1999 года о создании Союзного государства Россия и Белоруссия, госсекретарь назначается и освобождается от должности Высшим Государственным Советом, в который входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-участников. Назначение и освобождение от должности происходят по представлению председателя Совета министров.По данным различных источников, госсекретарем после Рапоты может стать нынешний посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Официального подтверждения этой информации нет, но 15 марта международный комитет Совета Федерации, как ожидается, рассмотрит кандидатуру нового главы российского посольства в республике. Как сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента, речь идёт о главе российской дипмиссии в Латвии Евгении Лукьянове.Союзное государствоДоговор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.Его подписание явилось продолжением развития интеграционных процессов, заложенных Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 21 февраля 1995 года, Договором об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 года, Договором о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года, а также Декларацией о дальнейшем единении России и Белоруссии, Договором о равных правах граждан и Соглашением о создании равных условий субъектам хозяйствования от 25 декабря 1998 года.Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб.

https://ria.ru/20210315/druzya-1601232304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, григорий рапота, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире