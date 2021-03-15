Песков рассказал о выборе кандидатуры госсекретаря Союзного государства
12:54 15.03.2021 (обновлено: 16:34 15.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали кандидатуру нового госсекретаря Союзного государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не став при этом уточнять его конкретную личность.
Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что покинет свой пост, скорее всего, в течение предстоящей недели.
"Действительно, президенты Путин и Лукашенко обсуждали кандидатуру соответствующую. Я не буду говорить, какую. Пока в планах высшего госсовета, пока в обозримых планах пока еще не назначено. Будет своевременно объявлено о принятом решении", - ответил Песков на вопрос РИА Новости, определились ли лидеры двух стран с тем, кто будет новой кандидатурой на должность.
Ранее Рапота заявлял, что кандидатуры на пост государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии прорабатываются, они будут озвучены "в нужный момент". Согласно договору 1999 года о создании Союзного государства Россия и Белоруссия, госсекретарь назначается и освобождается от должности Высшим Государственным Советом, в который входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-участников. Назначение и освобождение от должности происходят по представлению председателя Совета министров.
По данным различных источников, госсекретарем после Рапоты может стать нынешний посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Официального подтверждения этой информации нет, но 15 марта международный комитет Совета Федерации, как ожидается, рассмотрит кандидатуру нового главы российского посольства в республике. Как сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента, речь идёт о главе российской дипмиссии в Латвии Евгении Лукьянове.
Союзное государство
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.
Его подписание явилось продолжением развития интеграционных процессов, заложенных Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 21 февраля 1995 года, Договором об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 года, Договором о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года, а также Декларацией о дальнейшем единении России и Белоруссии, Договором о равных правах граждан и Соглашением о создании равных условий субъектам хозяйствования от 25 декабря 1998 года.
Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб.