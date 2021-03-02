Госсекретарь СГ избран председателем Общественного совета Музея Победы

"В ожесточенных боях Алексей Никифорович Рапота совершал по 5-6 вылетов за ночь в составе полка ночных бомбардировщиков. Там же он получил свои первые боевые награды – орден Красного Знамени, в июне 1942-го, и орден Красной Звезды, в сентябре 1942-го. Боевые ордена, награды и архивные документы из личного дела военного летчика генерал-майора авиации Алексея Рапоты были приняты на вечное хранение в музейную коллекцию", - сообщили в музее.