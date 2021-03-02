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Госсекретарь СГ избран председателем Общественного совета Музея Победы
Госсекретарь СГ избран председателем Общественного совета Музея Победы
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота избран председателем Общественного совета Музея Победы, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T19:13
2021-03-02T19:13
союзное государство
музей победы
григорий рапота
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота избран председателем Общественного совета Музея Победы, сообщает пресс-служба музея."Завершившимся вчера голосованием председателем Общественного совета при Музее Победы единогласно избран Григорий Алексеевич Рапота", - приводятся в сообщении слова директора музея Александра Школьника.Во вторник госсекретарь передал в дар музею фронтовые награды своего отца, который участвовал в Ржевской битве.
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музей победы, григорий рапота

Госсекретарь СГ избран председателем Общественного совета Музея Победы

19:13 02.03.2021
 
© Фото : пресс-служба Музея ПобедыГоссекретарь Союзного государства Григорий Рапота избран председателем Общественного совета Музея Победы
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота избран председателем Общественного совета Музея Победы - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : пресс-служба Музея Победы
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота избран председателем Общественного совета Музея Победы, сообщает пресс-служба музея.
"Завершившимся вчера голосованием председателем Общественного совета при Музее Победы единогласно избран Григорий Алексеевич Рапота", - приводятся в сообщении слова директора музея Александра Школьника.
Во вторник госсекретарь передал в дар музею фронтовые награды своего отца, который участвовал в Ржевской битве.
"В ожесточенных боях Алексей Никифорович Рапота совершал по 5-6 вылетов за ночь в составе полка ночных бомбардировщиков. Там же он получил свои первые боевые награды – орден Красного Знамени, в июне 1942-го, и орден Красной Звезды, в сентябре 1942-го. Боевые ордена, награды и архивные документы из личного дела военного летчика генерал-майора авиации Алексея Рапоты были приняты на вечное хранение в музейную коллекцию", - сообщили в музее.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручает государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте орден Почета - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 12:46Союзное государство
Лукашенко вручил Рапоте орден Почета
 
Союзное государствоМузей ПобедыГригорий Рапота
 
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