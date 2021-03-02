Госсекретарь СГ избран председателем Общественного совета Музея Победы
© Фото : пресс-служба Музея ПобедыГоссекретарь Союзного государства Григорий Рапота избран председателем Общественного совета Музея Победы
© Фото : пресс-служба Музея Победы
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота избран председателем Общественного совета Музея Победы, сообщает пресс-служба музея.
"Завершившимся вчера голосованием председателем Общественного совета при Музее Победы единогласно избран Григорий Алексеевич Рапота", - приводятся в сообщении слова директора музея Александра Школьника.
Во вторник госсекретарь передал в дар музею фронтовые награды своего отца, который участвовал в Ржевской битве.
"В ожесточенных боях Алексей Никифорович Рапота совершал по 5-6 вылетов за ночь в составе полка ночных бомбардировщиков. Там же он получил свои первые боевые награды – орден Красного Знамени, в июне 1942-го, и орден Красной Звезды, в сентябре 1942-го. Боевые ордена, награды и архивные документы из личного дела военного летчика генерал-майора авиации Алексея Рапоты были приняты на вечное хранение в музейную коллекцию", - сообщили в музее.
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