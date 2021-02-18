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Рапота: вопрос об отмене роуминга в СГ должен быть решен в 2021 году
Рапота: вопрос об отмене роуминга в СГ должен быть решен в 2021 году
Вопрос об отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и РФ должен быть решен в этом году, заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:06
2021-02-18T19:06
союзное государство
россия
григорий рапота
белоруссия
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МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Вопрос об отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и РФ должен быть решен в этом году, заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.В целом, по его словам, работа сторонами ведется достаточно динамичная, сейчас в пробном режиме операторы связи проводят испытания.Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.Работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.Эта "дорожная карта" была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года.
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россия, григорий рапота, белоруссия

Рапота: вопрос об отмене роуминга в СГ должен быть решен в 2021 году

19:06 18.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" в Москве
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума Молодые ученые как приоритет Союзного государства в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Вопрос об отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и РФ должен быть решен в этом году, заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Терпение руководителей обеих стран не безгранично. Было поручение, и его надо выполнять. Поэтому, я надеюсь, в этому году соответствующие импульсы будут даны и добьемся того результата, который у нас декларируется", - сказал Рапота журналистам, отвечая на вопрос о сроках отмены роуминга.
В целом, по его словам, работа сторонами ведется достаточно динамичная, сейчас в пробном режиме операторы связи проводят испытания.
"Думаю, что здесь движение будет с двух сторон. Сейчас эти испытания покажут самим операторам (связи - ред.), как они могут в новых обстоятельствах справляться с ситуацией", - заметил Рапота.
Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.
Работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.
Эта "дорожная карта" была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года.
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Союзное государствоРоссияГригорий РапотаБелоруссия
 
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