https://ria.ru/20210218/rouming-1598080381.html

Рапота: вопрос об отмене роуминга в СГ должен быть решен в 2021 году

Рапота: вопрос об отмене роуминга в СГ должен быть решен в 2021 году

Вопрос об отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и РФ должен быть решен в этом году, заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T19:06

2021-02-18T19:06

2021-02-18T19:06

союзное государство

россия

григорий рапота

белоруссия

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МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Вопрос об отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и РФ должен быть решен в этом году, заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.В целом, по его словам, работа сторонами ведется достаточно динамичная, сейчас в пробном режиме операторы связи проводят испытания.Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.Работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.Эта "дорожная карта" была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года.

https://ria.ru/20210218/rapota-1597988575.html

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россия, григорий рапота, белоруссия