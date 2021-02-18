Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/rapota-1597988575.html
Лукашенко вручил Рапоте орден Почета
Лукашенко вручил Рапоте орден Почета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил в четверг в Минске государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте орден Почета, сообщила... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:46
2021-02-18T12:49
александр лукашенко
григорий рапота
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597988516_167:0:2480:1301_1920x0_80_0_0_819c2446b3f2d7101bcbcb94ef8ea28a.jpg
МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил в четверг в Минске государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте орден Почета, сообщила пресс-служба белорусского лидера."Александр Лукашенко во время встречи вручил Григорию Рапоте орден Почета", - говорится в сообщении.Отмечается, что "этой награды госсекретарь Союзного государства удостоен за значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России".Ранее на этой неделе пресс-служба сообщала, что белорусский президент подписал указ о награждении госсекретаря белорусско-российского Союзного государства орденом Почета. В четверг в Минске состоялась встреча Лукашенко и Рапоты.
https://ria.ru/20210218/rapota-1597986605.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597988516_366:0:2101:1301_1920x0_80_0_0_8bde205e0432fb9e2730d6ba281009d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, григорий рапота, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко вручил Рапоте орден Почета

12:46 18.02.2021 (обновлено: 12:49 18.02.2021)
 
© Фото : официальный сайт Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко вручает государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте орден Почета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручает государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте орден Почета - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : официальный сайт Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил в четверг в Минске государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте орден Почета, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Александр Лукашенко во время встречи вручил Григорию Рапоте орден Почета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "этой награды госсекретарь Союзного государства удостоен за значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России".
Ранее на этой неделе пресс-служба сообщала, что белорусский президент подписал указ о награждении госсекретаря белорусско-российского Союзного государства орденом Почета. В четверг в Минске состоялась встреча Лукашенко и Рапоты.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума Молодые ученые как приоритет Союзного государства в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
12:37Союзное государство
Биография Григория Рапоты
 
Александр ЛукашенкоГригорий РапотаМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22Епархия назвала заявления экс-схимонаха Сергия о взятках голословными
14:21В Анапе заложили капсулу времени с вакциной "Спутник V"
14:18Более 50 человек задержали в ходе беспорядков в Испании
14:16Песков заявил, что Россия не бойкотирует Мюнхенскую конференцию
14:14Президент Польши выразил протест из-за приговора журналистам "Белсата"
14:14Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище
14:14Представитель Фридмана опроверг сообщения о возобновлении дела в Испании
14:12Медведев назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой
14:11В Кремле оценили идею Михалкова о наказании за призывы к санкциям
14:11Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма
14:11Калягин назвал Мягкова воплощением понятия "интеллигенция"
14:06Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом
14:05Суд продлил арест бизнесмена Быкова
14:01На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
14:00Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
13:58Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
13:57В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
13:56Доказано существование новой экзотической формы льда
13:55Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
13:55В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме
Лента новостейМолния