https://ria.ru/20210218/rapota-1597988575.html
Лукашенко вручил Рапоте орден Почета
Лукашенко вручил Рапоте орден Почета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил в четверг в Минске государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте орден Почета, сообщила... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:46
2021-02-18T12:46
2021-02-18T12:49
александр лукашенко
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минск
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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил в четверг в Минске государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте орден Почета, сообщила пресс-служба белорусского лидера."Александр Лукашенко во время встречи вручил Григорию Рапоте орден Почета", - говорится в сообщении.Отмечается, что "этой награды госсекретарь Союзного государства удостоен за значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России".Ранее на этой неделе пресс-служба сообщала, что белорусский президент подписал указ о награждении госсекретаря белорусско-российского Союзного государства орденом Почета. В четверг в Минске состоялась встреча Лукашенко и Рапоты.
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александр лукашенко, григорий рапота, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 18 фев – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
вручил в четверг в Минске
государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте
орден Почета, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Александр Лукашенко во время встречи вручил Григорию Рапоте орден Почета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "этой награды госсекретарь Союзного государства удостоен за значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России".
Ранее на этой неделе пресс-служба сообщала, что белорусский президент подписал указ о награждении госсекретаря белорусско-российского Союзного государства орденом Почета. В четверг в Минске состоялась встреча Лукашенко и Рапоты.