Россия и Белоруссия наращивают кадры в атомной отрасли
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич
© Фотохост-агентство РИА Новости
Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Продолжается двухстороннее развитие по вопросам кадрового потенциала атомной отрасли между Россией и Белоруссией, сказал министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич на заседании комиссии Парламентского Собрания по энергетике.
"Продолжается подготовка кадров и наращивание кадрового потенциала, наращивание ядерного топлива, а также взаимодействие при проектировании объектов обращения с радиоактивными объектами. Совместно с российскими коллегами начата его практическая реализация на уровне Минэнерго и госкорпорации "Росатом", а также ее структурных подразделений и подведомственных министерству энергетики Беларуси", - сказал Каранкевич.
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По его словам, обеспечивается сервисное обслуживание и поставка запасных и комплектующих на белорусской атомной электростанции. Заключаются договоры о научно-технической эксплуатации ядерного топлива.
В свою очередь, заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по энергетике, член комиссии ПС по транспорту Григорий Рапота отметил, что любые научно технические достижения в любой стране могут развиваться только тогда, когда они масштабируются не только в рамках своей страны, но и за рубежом.
Он выделил, что Россия всегда была и будет заинтересована в том, чтобы развивался экспорт технологий.
В свою очередь Каранкевич добавил, что особое внимание выделяется подготовке персонала белорусской атомной электростанции, входящий в состав кадрового резерва, а также руководящего состава для пункта захоронения радиоактивных отходов, которая должна быть введена в эксплуатацию в 2030 году. С российскими партнерами заключены соответствующие документы о сотрудничестве.