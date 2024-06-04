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Россия и Белоруссия наращивают кадры в атомной отрасли - РИА Новости, 04.06.2024
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19:02 04.06.2024
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Россия и Белоруссия наращивают кадры в атомной отрасли
Россия и Белоруссия наращивают кадры в атомной отрасли - РИА Новости, 04.06.2024
Россия и Белоруссия наращивают кадры в атомной отрасли
Продолжается двухстороннее развитие по вопросам кадрового потенциала атомной отрасли между Россией и Белоруссией, сказал министр энергетики Республики Беларусь... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:02
2024-06-04T19:02
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григорий рапота
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Продолжается двухстороннее развитие по вопросам кадрового потенциала атомной отрасли между Россией и Белоруссией, сказал министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич на заседании комиссии Парламентского Собрания по энергетике. "Продолжается подготовка кадров и наращивание кадрового потенциала, наращивание ядерного топлива, а также взаимодействие при проектировании объектов обращения с радиоактивными объектами. Совместно с российскими коллегами начата его практическая реализация на уровне Минэнерго и госкорпорации "Росатом", а также ее структурных подразделений и подведомственных министерству энергетики Беларуси", - сказал Каранкевич. По его словам, обеспечивается сервисное обслуживание и поставка запасных и комплектующих на белорусской атомной электростанции. Заключаются договоры о научно-технической эксплуатации ядерного топлива. В свою очередь, заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по энергетике, член комиссии ПС по транспорту Григорий Рапота отметил, что любые научно технические достижения в любой стране могут развиваться только тогда, когда они масштабируются не только в рамках своей страны, но и за рубежом. Он выделил, что Россия всегда была и будет заинтересована в том, чтобы развивался экспорт технологий. В свою очередь Каранкевич добавил, что особое внимание выделяется подготовке персонала белорусской атомной электростанции, входящий в состав кадрового резерва, а также руководящего состава для пункта захоронения радиоактивных отходов, которая должна быть введена в эксплуатацию в 2030 году. С российскими партнерами заключены соответствующие документы о сотрудничестве.
https://ria.ru/20231103/rosatom-1907153863.html
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космос - риа наука, россия, белоруссия, григорий рапота, министерство энергетики рф (минэнерго россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Космос - РИА Наука, Россия, Белоруссия, Григорий Рапота, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

Россия и Белоруссия наращивают кадры в атомной отрасли

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич
Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Продолжается двухстороннее развитие по вопросам кадрового потенциала атомной отрасли между Россией и Белоруссией, сказал министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич на заседании комиссии Парламентского Собрания по энергетике.
"Продолжается подготовка кадров и наращивание кадрового потенциала, наращивание ядерного топлива, а также взаимодействие при проектировании объектов обращения с радиоактивными объектами. Совместно с российскими коллегами начата его практическая реализация на уровне Минэнерго и госкорпорации "Росатом", а также ее структурных подразделений и подведомственных министерству энергетики Беларуси", - сказал Каранкевич.
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По его словам, обеспечивается сервисное обслуживание и поставка запасных и комплектующих на белорусской атомной электростанции. Заключаются договоры о научно-технической эксплуатации ядерного топлива.
В свою очередь, заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по энергетике, член комиссии ПС по транспорту Григорий Рапота отметил, что любые научно технические достижения в любой стране могут развиваться только тогда, когда они масштабируются не только в рамках своей страны, но и за рубежом.
Он выделил, что Россия всегда была и будет заинтересована в том, чтобы развивался экспорт технологий.
В свою очередь Каранкевич добавил, что особое внимание выделяется подготовке персонала белорусской атомной электростанции, входящий в состав кадрового резерва, а также руководящего состава для пункта захоронения радиоактивных отходов, которая должна быть введена в эксплуатацию в 2030 году. С российскими партнерами заключены соответствующие документы о сотрудничестве.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииКосмос - РИА НаукаРоссияБелоруссияГригорий РапотаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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