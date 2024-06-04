https://ria.ru/20240604/naraschivanie-1950497026.html

Россия и Белоруссия наращивают кадры в атомной отрасли

Россия и Белоруссия наращивают кадры в атомной отрасли - РИА Новости, 04.06.2024

Россия и Белоруссия наращивают кадры в атомной отрасли

Продолжается двухстороннее развитие по вопросам кадрового потенциала атомной отрасли между Россией и Белоруссией, сказал министр энергетики Республики Беларусь... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:02

2024-06-04T19:02

2024-06-04T19:02

парламентское собрание союза беларуси и россии

космос - риа наука

россия

белоруссия

григорий рапота

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Продолжается двухстороннее развитие по вопросам кадрового потенциала атомной отрасли между Россией и Белоруссией, сказал министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич на заседании комиссии Парламентского Собрания по энергетике. "Продолжается подготовка кадров и наращивание кадрового потенциала, наращивание ядерного топлива, а также взаимодействие при проектировании объектов обращения с радиоактивными объектами. Совместно с российскими коллегами начата его практическая реализация на уровне Минэнерго и госкорпорации "Росатом", а также ее структурных подразделений и подведомственных министерству энергетики Беларуси", - сказал Каранкевич. По его словам, обеспечивается сервисное обслуживание и поставка запасных и комплектующих на белорусской атомной электростанции. Заключаются договоры о научно-технической эксплуатации ядерного топлива. В свою очередь, заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по энергетике, член комиссии ПС по транспорту Григорий Рапота отметил, что любые научно технические достижения в любой стране могут развиваться только тогда, когда они масштабируются не только в рамках своей страны, но и за рубежом. Он выделил, что Россия всегда была и будет заинтересована в том, чтобы развивался экспорт технологий. В свою очередь Каранкевич добавил, что особое внимание выделяется подготовке персонала белорусской атомной электростанции, входящий в состав кадрового резерва, а также руководящего состава для пункта захоронения радиоактивных отходов, которая должна быть введена в эксплуатацию в 2030 году. С российскими партнерами заключены соответствующие документы о сотрудничестве.

https://ria.ru/20231103/rosatom-1907153863.html

https://ria.ru/20240107/rosatom-1920095402.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

космос - риа наука, россия, белоруссия, григорий рапота, министерство энергетики рф (минэнерго россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"