https://ria.ru/20210219/ekonomika-1598160487.html

В Кремле оценили идею перехода к плановой экономике

В Кремле оценили идею перехода к плановой экономике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об идее перехода к плановой экономике, заявил, что проектный менеджмент предполагает плановую работу, ее... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:19

2021-02-19T13:19

2021-02-19T13:19

россия

александр лукашенко

григорий рапота

дмитрий песков

москва

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об идее перехода к плановой экономике, заявил, что проектный менеджмент предполагает плановую работу, ее элементы есть в национальном плане действий и нацпроектах, которые реализуются в стране.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой заявил, что Минску и Москве не стоит "париться" по поводу западных санкций, страны могут полностью себя обеспечить сами, в полной мере задействовав имеющийся потенциал для сотрудничества. В этом контексте он, в частности, упомянул о советском времени и подготовке госплана."Смотря, что имеется в виду под плановой экономикой: это имеется в виду советский госплан или имеется в виду реализация каких-то запланированных проектов. Потому что проектный менеджмент - это тоже, в принципе, плановая работа. И вы знаете, что национальный план действий и нацпроекты - это какие-то элементы плановой работы", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, насколько необходимым и достойным обсуждения Кремль считает предложение о переходе к плановой экономике.

https://ria.ru/20210210/ekonomika-1596896425.html

россия

москва

белоруссия

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россия, александр лукашенко, григорий рапота, дмитрий песков, москва, белоруссия, экономика