Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/ekonomika-1598160487.html
В Кремле оценили идею перехода к плановой экономике
В Кремле оценили идею перехода к плановой экономике
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об идее перехода к плановой экономике, заявил, что проектный менеджмент предполагает плановую работу, ее... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:19
2021-02-19T13:19
россия
александр лукашенко
григорий рапота
дмитрий песков
москва
белоруссия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об идее перехода к плановой экономике, заявил, что проектный менеджмент предполагает плановую работу, ее элементы есть в национальном плане действий и нацпроектах, которые реализуются в стране.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой заявил, что Минску и Москве не стоит "париться" по поводу западных санкций, страны могут полностью себя обеспечить сами, в полной мере задействовав имеющийся потенциал для сотрудничества. В этом контексте он, в частности, упомянул о советском времени и подготовке госплана."Смотря, что имеется в виду под плановой экономикой: это имеется в виду советский госплан или имеется в виду реализация каких-то запланированных проектов. Потому что проектный менеджмент - это тоже, в принципе, плановая работа. И вы знаете, что национальный план действий и нацпроекты - это какие-то элементы плановой работы", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, насколько необходимым и достойным обсуждения Кремль считает предложение о переходе к плановой экономике.
https://ria.ru/20210210/ekonomika-1596896425.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_d154762b205c7fdb5d9951e3988a1915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, григорий рапота, дмитрий песков, москва, белоруссия, экономика

В Кремле оценили идею перехода к плановой экономике

13:19 19.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об идее перехода к плановой экономике, заявил, что проектный менеджмент предполагает плановую работу, ее элементы есть в национальном плане действий и нацпроектах, которые реализуются в стране.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой заявил, что Минску и Москве не стоит "париться" по поводу западных санкций, страны могут полностью себя обеспечить сами, в полной мере задействовав имеющийся потенциал для сотрудничества. В этом контексте он, в частности, упомянул о советском времени и подготовке госплана.
"Смотря, что имеется в виду под плановой экономикой: это имеется в виду советский госплан или имеется в виду реализация каких-то запланированных проектов. Потому что проектный менеджмент - это тоже, в принципе, плановая работа. И вы знаете, что национальный план действий и нацпроекты - это какие-то элементы плановой работы", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, насколько необходимым и достойным обсуждения Кремль считает предложение о переходе к плановой экономике.
Женщина с покупками - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 19:40
Мировой экономике предрекли новые проблемы
 
РоссияАлександр ЛукашенкоГригорий РапотаДмитрий ПесковМоскваБелоруссияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг сообщил детали обсуждения по "Северному потоку — 2" в конгрессе
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
01:50Глава Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с "российской агрессией"
01:24Рогозин ответил мемом на высадку американского аппарата на Марс
Лента новостейМолния