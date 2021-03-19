https://ria.ru/20210319/lukashenko-1602063039.html

Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства

Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Дмитрия Мезенцева государственным секретарем Союзного государства вместо Григория Рапоты, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T20:26

2021-03-19T20:26

2021-03-19T23:46

григорий рапота

владимир путин

союзное государство

россия

дмитрий мезенцев

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 19 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Дмитрия Мезенцева государственным секретарем Союзного государства вместо Григория Рапоты, сообщается на сайте главы государства.С апреля 2019 года Мезенцев исполнял обязанности посла России в Белоруссии. Ранее Владимир Путин освободил его от этой должности."В тот же день <...> принята Директива № 1 об объявлении благодарности Григорию Рапоте за значительный вклад в развитие Союзного государства", — отмечается на сайте Лукашенко.Рапоту назначили госсекретарем Союзного государства в ноябре 2011 года. В феврале 2021 года он сообщил, что планирует оставить пост из-за истечения срока полномочий.В российском МИД выразили Рапоте глубокую признательность "за значительный вклад в развитие российско-белорусского государственного объединения и укрепление всестороннего сотрудничества между двумя странами". В ведомстве также убеждены, что Мезенцев на посту госсекретаря Союзного государства продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений.

https://ria.ru/20210218/gossovet-1598079359.html

россия

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григорий рапота, владимир путин, россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, белоруссия