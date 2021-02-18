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Рапота планирует покинуть пост госсекретаря Союзного государства
Рапота планирует покинуть пост госсекретаря Союзного государства
Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что планирует закончить работу на своем посту по завершении срока... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:47
2021-02-18T11:47
2021-02-18T13:57
россия
союзное государство
григорий рапота
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МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что планирует закончить работу на своем посту по завершении срока полномочий. Об этом сообщил Sputnik Беларусь.Он отметил, что официального объявления о завершении его работы в должности госсекретаря Союзного государства еще не было. При этом Рапота добавил, что где бы ни находился, ни работал, он всегда будет делать все возможное для дружбы России и Белоруссии."У меня есть совершенно четкие намерения продолжить реализацию некоторых из тех задумок, о которых я поведал", — отметил государственный секретарь.Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. Это надгосударственное образование с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.
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россия, союзное государство, григорий рапота, белоруссия
МИНСК, 18 фев — РИА Новости.
Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии
и России Григорий Рапота
заявил, что планирует закончить работу на своем посту по завершении срока полномочий. Об этом сообщил Sputnik Беларусь.
"Просто у меня же был обозначен срок, и вот он истекает. Поэтому я готовлюсь к этому. Окончательное решение будет принято в ближайшее время", – сказал Рапота после встречи с Александром Лукашенко.
Он отметил, что официального объявления о завершении его работы в должности госсекретаря Союзного государства еще не было. При этом Рапота добавил, что где бы ни находился, ни работал, он всегда будет делать все возможное для дружбы России и Белоруссии.
"У меня есть совершенно четкие намерения продолжить реализацию некоторых из тех задумок, о которых я поведал", — отметил государственный секретарь.
Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. Это надгосударственное образование с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.