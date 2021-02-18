Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/rapota-1597975755.html
Рапота планирует покинуть пост госсекретаря Союзного государства
Рапота планирует покинуть пост госсекретаря Союзного государства
Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что планирует закончить работу на своем посту по завершении срока... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:47
2021-02-18T13:57
россия
союзное государство
григорий рапота
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155564/19/1555641942_0:139:3090:1877_1920x0_80_0_0_2a66d6d6ffed29b1e525b5d18833be76.jpg
МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что планирует закончить работу на своем посту по завершении срока полномочий. Об этом сообщил Sputnik Беларусь.Он отметил, что официального объявления о завершении его работы в должности госсекретаря Союзного государства еще не было. При этом Рапота добавил, что где бы ни находился, ни работал, он всегда будет делать все возможное для дружбы России и Белоруссии."У меня есть совершенно четкие намерения продолжить реализацию некоторых из тех задумок, о которых я поведал", — отметил государственный секретарь.Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года.&nbsp;Это&nbsp;надгосударственное образование с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.
https://ria.ru/20210211/zyuganov-1597086076.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155564/19/1555641942_203:0:2888:2014_1920x0_80_0_0_ec3e01bf03d364b69f4e8767361b08bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, союзное государство, григорий рапота, белоруссия

Рапота планирует покинуть пост госсекретаря Союзного государства

11:47 18.02.2021 (обновлено: 13:57 18.02.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГригорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске
Григорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что планирует закончить работу на своем посту по завершении срока полномочий. Об этом сообщил Sputnik Беларусь.

"Просто у меня же был обозначен срок, и вот он истекает. Поэтому я готовлюсь к этому. Окончательное решение будет принято в ближайшее время", – сказал Рапота после встречи с Александром Лукашенко.

Он отметил, что официального объявления о завершении его работы в должности госсекретаря Союзного государства еще не было. При этом Рапота добавил, что где бы ни находился, ни работал, он всегда будет делать все возможное для дружбы России и Белоруссии.
"У меня есть совершенно четкие намерения продолжить реализацию некоторых из тех задумок, о которых я поведал", — отметил государственный секретарь.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 17:49
Зюганов заявил, что Белоруссия прикрыла Россию "как в сорок первом"
Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. Это надгосударственное образование с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.
 
РоссияСоюзное государствоГригорий РапотаБелоруссия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22Епархия назвала заявления экс-схимонаха Сергия о взятках голословными
14:21В Анапе заложили капсулу времени с вакциной "Спутник V"
14:18Более 50 человек задержали в ходе беспорядков в Испании
14:16Песков заявил, что Россия не бойкотирует Мюнхенскую конференцию
14:14Президент Польши выразил протест из-за приговора журналистам "Белсата"
14:14Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище
14:14Представитель Фридмана опроверг сообщения о возобновлении дела в Испании
14:12Медведев назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой
14:11В Кремле оценили идею Михалкова о наказании за призывы к санкциям
14:11Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма
14:11Калягин назвал Мягкова воплощением понятия "интеллигенция"
14:06Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом
14:05Суд продлил арест бизнесмена Быкова
14:01На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
14:00Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
13:58Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
13:57В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
13:56Доказано существование новой экзотической формы льда
13:55Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
13:55В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме
Лента новостейМолния