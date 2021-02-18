https://ria.ru/20210218/gossovet-1598079359.html

Высший госсовет Союзного государства может пройти в этом году очно

Высший госсовет Союзного государства может пройти в этом году очно

Заседание высшего госсовета и Совета министров Союзного государства России и Белоруссии могут пройти в этом году в реальном формате, заявил в четверг... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T19:03

2021-02-18T19:03

2021-02-18T19:03

союзное государство

россия

григорий рапота

минск

белоруссия

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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Заседание высшего госсовета и Совета министров Союзного государства России и Белоруссии могут пройти в этом году в реальном формате, заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота."В этом году будут, конечно, и высший госсовет, и Совет министров. У нас уже прошла группа высокого уровня, и сейчас намечено уже на следующий месяц еще одно заседание группы высокого уровня... Мы проводим его онлайн, в общем, достаточно эффективно, поэтому, я думаю, все будет нормально", - сказал Рапота журналистам в Минске.На вопрос, будут ли встречи президентов и премьеров двух стран проходить в реальном формате, Рапота ответил, что рассчитывает на это. "Если нет, значит, онлайн. Это не принципиально - лишь бы принимали решения, лишь бы двигались вперед", - заметил Рапота.Он также указал, что в условиях пандемии коронавируса секретариат Союзного государства России и Белоруссии не останавливал работу."У нас принцип такой: в прошлом году не было ни одной встречи Совмина и высшего госсовета, но мы отработали механизм принятия решений - то, что называется онлайн, и свыше 30 решений на уровне глав правительств было принято, и десять решений высшего госсовета было принято", - объяснил госсекретарь.

https://ria.ru/20180608/1522373863.html

россия

минск

белоруссия

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россия, григорий рапота, минск, белоруссия