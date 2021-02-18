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Кандидатуры на пост госсекретаря Союзного государства прорабатываются
Кандидатуры на пост госсекретаря Союзного государства прорабатываются
Кандидатуры на пост государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии прорабатываются, они будут озвучены "в нужный момент", заявил в четверг... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:01
2021-02-18T19:01
союзное государство
россия
григорий рапота
минск
белоруссия
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МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Кандидатуры на пост государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии прорабатываются, они будут озвучены "в нужный момент", заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.Ранее Рапота заявил, что планирует завершить работу на посту госсекретаря Союзного государства в связи с истечением срока полномочий."Я знаю, что прорабатывается вопрос о преемнике. Там есть кандидатуры, они будут озвучены в нужный момент", - сказал Рапота журналистам в Минске.Он также указал, что срок его полномочий на посту госсекретаря истекает 25 февраля.По словам Рапоты, его личные планы после сложения полномочий "пока в стадии проработки". При этом он обратил внимание, что где бы ни работал в дальнейшем, постарается "найти формы занятия российско-белорусскими отношениями".
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россия, григорий рапота, минск, белоруссия

Кандидатуры на пост госсекретаря Союзного государства прорабатываются

19:01 18.02.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГригорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске
Григорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Кандидатуры на пост государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии прорабатываются, они будут озвучены "в нужный момент", заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Ранее Рапота заявил, что планирует завершить работу на посту госсекретаря Союзного государства в связи с истечением срока полномочий.
"Я знаю, что прорабатывается вопрос о преемнике. Там есть кандидатуры, они будут озвучены в нужный момент", - сказал Рапота журналистам в Минске.
Он также указал, что срок его полномочий на посту госсекретаря истекает 25 февраля.
По словам Рапоты, его личные планы после сложения полномочий "пока в стадии проработки". При этом он обратил внимание, что где бы ни работал в дальнейшем, постарается "найти формы занятия российско-белорусскими отношениями".
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 10:19
СМИ: Рапота планирует оставить пост госсекретаря Союзного государства
 
Союзное государствоРоссияГригорий РапотаМинскБелоруссия
 
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