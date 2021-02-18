https://ria.ru/20210218/kandidatura-1598078912.html

Кандидатуры на пост госсекретаря Союзного государства прорабатываются

Кандидатуры на пост госсекретаря Союзного государства прорабатываются

Кандидатуры на пост государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии прорабатываются, они будут озвучены "в нужный момент", заявил в четверг... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T19:01

2021-02-18T19:01

2021-02-18T19:01

союзное государство

россия

григорий рапота

минск

белоруссия

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МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Кандидатуры на пост государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии прорабатываются, они будут озвучены "в нужный момент", заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.Ранее Рапота заявил, что планирует завершить работу на посту госсекретаря Союзного государства в связи с истечением срока полномочий."Я знаю, что прорабатывается вопрос о преемнике. Там есть кандидатуры, они будут озвучены в нужный момент", - сказал Рапота журналистам в Минске.Он также указал, что срок его полномочий на посту госсекретаря истекает 25 февраля.По словам Рапоты, его личные планы после сложения полномочий "пока в стадии проработки". При этом он обратил внимание, что где бы ни работал в дальнейшем, постарается "найти формы занятия российско-белорусскими отношениями".

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/rapota-1596939548.html

россия

минск

белоруссия

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россия, григорий рапота, минск, белоруссия