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В Москве и Минске отметили День единения народов России и Белоруссии

В Москве и Минске отметили День единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 03.04.2023

В Москве и Минске отметили День единения народов России и Белоруссии

День единения народов России и Белоруссии отметили 2 апреля в двух дружественных странах. Торжественные концерты в Москве прошли в "Президент- отеле", в Минске... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T19:00

2023-04-03T19:00

2023-04-03T19:00

фото

союзное государство

день единения народов россии и белоруссии

константин косачев

григорий рапота

москва

минск

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День единения народов России и Белоруссии отметили 2 апреля в двух дружественных странах. Торжественные концерты в Москве прошли в "Президент- отеле", в Минске — в столичном Дворце Республики. Кроме того, телебашни в 29 российских регионах были высвечены цветами белорусского флага и российского триколора, а в Минске днем ранее известный виолончелист Сергей Ролдугин провел мастер-класс и концерт.Второго апреля 1996 года главы двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", положивший начало процессу взаимной интеграции.

москва

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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