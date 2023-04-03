Рейтинг@Mail.ru
В Москве и Минске отметили День единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
19:00 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/edineniya-1862739371.html
В Москве и Минске отметили День единения народов России и Белоруссии
В Москве и Минске отметили День единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 03.04.2023
В Москве и Минске отметили День единения народов России и Белоруссии
День единения народов России и Белоруссии отметили 2 апреля в двух дружественных странах. Торжественные концерты в Москве прошли в "Президент- отеле", в Минске... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:00
2023-04-03T19:00
фото
союзное государство
день единения народов россии и белоруссии
константин косачев
григорий рапота
москва
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862734779_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_d20f7649d5926930808f5768ecbef2ed.jpg
День единения народов России и Белоруссии отметили 2 апреля в двух дружественных странах. Торжественные концерты в Москве прошли в "Президент- отеле", в Минске — в столичном Дворце Республики. Кроме того, телебашни в 29 российских регионах были высвечены цветами белорусского флага и российского триколора, а в Минске днем ранее известный виолончелист Сергей Ролдугин провел мастер-класс и концерт.Второго апреля 1996 года главы двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", положивший начало процессу взаимной интеграции.
москва
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862734779_303:0:2950:1985_1920x0_80_0_0_18325d04a325a5584f0636b5c467bfd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, день единения народов россии и белоруссии, константин косачев, григорий рапота, москва, минск, игорь петришенко, руслан алехно, хор турецкого, надежда бабкина
Фото, Союзное государство, День единения народов России и Белоруссии, Константин Косачев, Григорий Рапота, Москва, Минск, Игорь Петришенко, Руслан Алехно, Хор Турецкого, Надежда Бабкина

В Москве и Минске отметили День единения народов России и Белоруссии

Читать ria.ru в
День единения народов России и Белоруссии отметили 2 апреля в двух дружественных странах. Торжественные концерты в Москве прошли в "Президент- отеле", в Минске — в столичном Дворце Республики. Кроме того, телебашни в 29 российских регионах были высвечены цветами белорусского флага и российского триколора, а в Минске днем ранее известный виолончелист Сергей Ролдугин провел мастер-класс и концерт.
Второго апреля 1996 года главы двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", положивший начало процессу взаимной интеграции.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На торжество в российской столице съехались почетные гости, среди которых политики, дипломаты, творческая интеллигенция и духовенство. Выступающие отметили важность единства двух братских народов, их растущий вклад в развитие Союзного государства.

Телеведущий Леонид Якубович перед торжественным концертом, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

На торжество в российской столице съехались почетные гости, среди которых политики, дипломаты, творческая интеллигенция и духовенство. Выступающие отметили важность единства двух братских народов, их растущий вклад в развитие Союзного государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"Сегодня колоссально важный день в истории человечества, потому что именно наши страны, наши народы сейчас начинают определять судьбы мира. И это происходит через взаимное сближение, нашу способность идти вперед вместе. Мы сражаемся за то, чтобы мир стал безопаснее и справедливее", — сказал журналистам перед началом вечера в Москве заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев перед торжественным концертом, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

"Сегодня колоссально важный день в истории человечества, потому что именно наши страны, наши народы сейчас начинают определять судьбы мира. И это происходит через взаимное сближение, нашу способность идти вперед вместе. Мы сражаемся за то, чтобы мир стал безопаснее и справедливее", — сказал журналистам перед началом вечера в Москве заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"Работа в рамках Союзного государства позволила России и Беларуси не только справиться с санкционным ударом, но и рекордно увеличить товарооборот и показать хорошие результаты", — подчеркнул посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой.

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой перед торжественным концертом, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

"Работа в рамках Союзного государства позволила России и Беларуси не только справиться с санкционным ударом, но и рекордно увеличить товарооборот и показать хорошие результаты", — подчеркнул посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В фойе концертного зала гостей мероприятия ждала фотовыставка "Союзное государство — общая духовность и пространство возможностей", отражающая основные сферы сотрудничества России и Белоруссии, в том числе реализацию союзных программ и проектов.

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин перед торжественным концертом, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

В фойе концертного зала гостей мероприятия ждала фотовыставка "Союзное государство — общая духовность и пространство возможностей", отражающая основные сферы сотрудничества России и Белоруссии, в том числе реализацию союзных программ и проектов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Среди почетных гостей торжества в Москве — сенатор Григорий Рапота. "С помощью Союзного государства была проделана большая работа. Она дает ощутимый результат для народов двух стран. Наши народы имеют общую историю, традиции и будущее. Одной из важных насущных тем совместной работы является технологический суверенитет, а также реализация 28 программ Союзного государства", — отметил он.

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Рапота перед торжественным концертом, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

Среди почетных гостей торжества в Москве — сенатор Григорий Рапота. "С помощью Союзного государства была проделана большая работа. Она дает ощутимый результат для народов двух стран. Наши народы имеют общую историю, традиции и будущее. Одной из важных насущных тем совместной работы является технологический суверенитет, а также реализация 28 программ Союзного государства", — отметил он.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В Москве и Минске праздничные концерты начались исполнением гимнов Белоруссии и России. В Москве посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой и заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Иван Мельников зачитали приветствия лидеров двух дружественных стран.

Концерт в День единения народов Беларуси и России

В Москве и Минске праздничные концерты начались исполнением гимнов Белоруссии и России. В Москве посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой и заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Иван Мельников зачитали приветствия лидеров двух дружественных стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 16
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

В Минске приветствия глав государств зачитали заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко зачитывает обращение президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске

В Минске приветствия глав государств зачитали заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В Москве на праздничном вечере перед гостями выступили российская группа "Хор Турецкого", певица Жанет, прозвучали любимые многими поколениями песни белорусского коллектива "Сябры". "Наши шаги на встречу друг другу становятся все теснее и теснее", — подчеркнул руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.

Певец Анатолий Ярмоленко выступает на торжественном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве.

В Москве на праздничном вечере перед гостями выступили российская группа "Хор Турецкого", певица Жанет, прозвучали любимые многими поколениями песни белорусского коллектива "Сябры". "Наши шаги на встречу друг другу становятся все теснее и теснее", — подчеркнул руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"Для меня День единения — возможность еще раз увидеть друзей, сказать что мы вместе и едины. Для меня лично это подтверждение дружбы, которая крепнет с годами", — отметил руководитель ансамбля "Сябры".

Певец Анатолий Ярмоленко и ансамбль Сябры выступают на торжественном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

"Для меня День единения — возможность еще раз увидеть друзей, сказать что мы вместе и едины. Для меня лично это подтверждение дружбы, которая крепнет с годами", — отметил руководитель ансамбля "Сябры".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Ведущими праздничного вечера в Москве стали заслуженная артистка Беларуси Жанет и белорусский певец Руслан Алехно. "Процветания, мира, добра и радости нашим братским народам. Мы едины, и в том наша сила. Более четверти века мы отмечаем этот праздник, и это очень важно. С каждым годом наш союз будет только укрепляться", — сказал Алехно.

Ведущие, певцы Жанет и Руслан Алехно на торжественном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

Ведущими праздничного вечера в Москве стали заслуженная артистка Беларуси Жанет и белорусский певец Руслан Алехно. "Процветания, мира, добра и радости нашим братским народам. Мы едины, и в том наша сила. Более четверти века мы отмечаем этот праздник, и это очень важно. С каждым годом наш союз будет только укрепляться", — сказал Алехно.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Музыканты из коллектива "Хор Турецкого" признались, что "40 процентов состава их группы — белорусы". "Отец Михаила Турецкого родом из Гродно, мать — из-под Минска, да и сам он родился рядом с Белорусским вокзалом", — признались музыканты.

Хор Турецкого выступает на торжественном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

Музыканты из коллектива "Хор Турецкого" признались, что "40 процентов состава их группы — белорусы". "Отец Михаила Турецкого родом из Гродно, мать — из-под Минска, да и сам он родился рядом с Белорусским вокзалом", — признались музыканты.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На Дне единения народов России и Белоруссии "Хор Турецкого" выступает не впервые. В этот вечер группа исполнила песни "Молодость моя — Белоруссия", "Вы шумите, березы, "Полюшко-поле", "Голосистый соловей" и "Льется музыка".

Хор Турецкого выступает на торжественном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

На Дне единения народов России и Белоруссии "Хор Турецкого" выступает не впервые. В этот вечер группа исполнила песни "Молодость моя — Белоруссия", "Вы шумите, березы, "Полюшко-поле", "Голосистый соловей" и "Льется музыка".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"Создать такой праздник — это прекрасная идея, ведь все мы родственные друг другу, и наши отношения теперь узаконены этим праздником", — сказала Жанет. Певица исполнила на белорусском языке песню "Давайте соберемся разом".

Певица Жанет выступает на торжественном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве.

"Создать такой праздник — это прекрасная идея, ведь все мы родственные друг другу, и наши отношения теперь узаконены этим праздником", — сказала Жанет. Певица исполнила на белорусском языке песню "Давайте соберемся разом".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 16
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

В концерте в Минске приняли участие Московский государственный академический театр "Русская песня" и народная артистка России Надежда Бабкина. Свое мастерство демонстрировали коллективы Волгоградской, Белгородской, Воронежской областей, Краснодарского края, Государственный академический ансамбль танца Республики Беларусь, Национальный академический народный хор имени Г. И. Цитовича, арт-группа "Беларусы", другие артисты и коллективы двух стран.

Артисты выступают на праздничном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске

В концерте в Минске приняли участие Московский государственный академический театр "Русская песня" и народная артистка России Надежда Бабкина. Свое мастерство демонстрировали коллективы Волгоградской, Белгородской, Воронежской областей, Краснодарского края, Государственный академический ансамбль танца Республики Беларусь, Национальный академический народный хор имени Г. И. Цитовича, арт-группа "Беларусы", другие артисты и коллективы двух стран.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
14 из 16
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Дружными аплодисментами зрители в Минске встретили Надежду Бабкину. Певица отметила важность единства двух братских народов, близость культур и национальных традиций.

Певица Надежда Бабкина выступает на праздничном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске

Дружными аплодисментами зрители в Минске встретили Надежду Бабкину. Певица отметила важность единства двух братских народов, близость культур и национальных традиций.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Закончился праздничный концерт в Москве песней коллектива "Сябры" — "Праздники", в которой есть слова: "Праздники, праздники вместе мы празднуем. Нам друг без друга прожить не дано".

Певец Анатолий Ярмоленко и ансамбль Сябры выступают на торжественном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

Закончился праздничный концерт в Москве песней коллектива "Сябры" — "Праздники", в которой есть слова: "Праздники, праздники вместе мы празднуем. Нам друг без друга прожить не дано".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
Союзное государствоФотоДень единения народов России и БелоруссииКонстантин КосачевГригорий РапотаМоскваМинскИгорь ПетришенкоРуслан АлехноХор ТурецкогоНадежда Бабкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала