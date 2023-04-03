В Москве и Минске отметили День единения народов России и Белоруссии

На торжество в российской столице съехались почетные гости, среди которых политики, дипломаты, творческая интеллигенция и духовенство. Выступающие отметили важность единства двух братских народов, их растущий вклад в развитие Союзного государства.
На торжество в российской столице съехались почетные гости, среди которых политики, дипломаты, творческая интеллигенция и духовенство. Выступающие отметили важность единства двух братских народов, их растущий вклад в развитие Союзного государства.
"Сегодня колоссально важный день в истории человечества, потому что именно наши страны, наши народы сейчас начинают определять судьбы мира. И это происходит через взаимное сближение, нашу способность идти вперед вместе. Мы сражаемся за то, чтобы мир стал безопаснее и справедливее", — сказал журналистам перед началом вечера в Москве заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
"Сегодня колоссально важный день в истории человечества, потому что именно наши страны, наши народы сейчас начинают определять судьбы мира. И это происходит через взаимное сближение, нашу способность идти вперед вместе. Мы сражаемся за то, чтобы мир стал безопаснее и справедливее", — сказал журналистам перед началом вечера в Москве заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
"Работа в рамках Союзного государства позволила России и Беларуси не только справиться с санкционным ударом, но и рекордно увеличить товарооборот и показать хорошие результаты", — подчеркнул посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой.
"Работа в рамках Союзного государства позволила России и Беларуси не только справиться с санкционным ударом, но и рекордно увеличить товарооборот и показать хорошие результаты", — подчеркнул посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой.
В фойе концертного зала гостей мероприятия ждала фотовыставка "Союзное государство — общая духовность и пространство возможностей", отражающая основные сферы сотрудничества России и Белоруссии, в том числе реализацию союзных программ и проектов.
В фойе концертного зала гостей мероприятия ждала фотовыставка "Союзное государство — общая духовность и пространство возможностей", отражающая основные сферы сотрудничества России и Белоруссии, в том числе реализацию союзных программ и проектов.
Среди почетных гостей торжества в Москве — сенатор Григорий Рапота. "С помощью Союзного государства была проделана большая работа. Она дает ощутимый результат для народов двух стран. Наши народы имеют общую историю, традиции и будущее. Одной из важных насущных тем совместной работы является технологический суверенитет, а также реализация 28 программ Союзного государства", — отметил он.
Среди почетных гостей торжества в Москве — сенатор Григорий Рапота. "С помощью Союзного государства была проделана большая работа. Она дает ощутимый результат для народов двух стран. Наши народы имеют общую историю, традиции и будущее. Одной из важных насущных тем совместной работы является технологический суверенитет, а также реализация 28 программ Союзного государства", — отметил он.
В Москве и Минске праздничные концерты начались исполнением гимнов Белоруссии и России. В Москве посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой и заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Иван Мельников зачитали приветствия лидеров двух дружественных стран.
В Москве и Минске праздничные концерты начались исполнением гимнов Белоруссии и России. В Москве посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой и заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Иван Мельников зачитали приветствия лидеров двух дружественных стран.
В Минске приветствия глав государств зачитали заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
В Минске приветствия глав государств зачитали заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
В Москве на праздничном вечере перед гостями выступили российская группа "Хор Турецкого", певица Жанет, прозвучали любимые многими поколениями песни белорусского коллектива "Сябры". "Наши шаги на встречу друг другу становятся все теснее и теснее", — подчеркнул руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.
В Москве на праздничном вечере перед гостями выступили российская группа "Хор Турецкого", певица Жанет, прозвучали любимые многими поколениями песни белорусского коллектива "Сябры". "Наши шаги на встречу друг другу становятся все теснее и теснее", — подчеркнул руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.
"Для меня День единения — возможность еще раз увидеть друзей, сказать что мы вместе и едины. Для меня лично это подтверждение дружбы, которая крепнет с годами", — отметил руководитель ансамбля "Сябры".
"Для меня День единения — возможность еще раз увидеть друзей, сказать что мы вместе и едины. Для меня лично это подтверждение дружбы, которая крепнет с годами", — отметил руководитель ансамбля "Сябры".
Ведущими праздничного вечера в Москве стали заслуженная артистка Беларуси Жанет и белорусский певец Руслан Алехно. "Процветания, мира, добра и радости нашим братским народам. Мы едины, и в том наша сила. Более четверти века мы отмечаем этот праздник, и это очень важно. С каждым годом наш союз будет только укрепляться", — сказал Алехно.
Ведущими праздничного вечера в Москве стали заслуженная артистка Беларуси Жанет и белорусский певец Руслан Алехно. "Процветания, мира, добра и радости нашим братским народам. Мы едины, и в том наша сила. Более четверти века мы отмечаем этот праздник, и это очень важно. С каждым годом наш союз будет только укрепляться", — сказал Алехно.
Музыканты из коллектива "Хор Турецкого" признались, что "40 процентов состава их группы — белорусы". "Отец Михаила Турецкого родом из Гродно, мать — из-под Минска, да и сам он родился рядом с Белорусским вокзалом", — признались музыканты.
Музыканты из коллектива "Хор Турецкого" признались, что "40 процентов состава их группы — белорусы". "Отец Михаила Турецкого родом из Гродно, мать — из-под Минска, да и сам он родился рядом с Белорусским вокзалом", — признались музыканты.
На Дне единения народов России и Белоруссии "Хор Турецкого" выступает не впервые. В этот вечер группа исполнила песни "Молодость моя — Белоруссия", "Вы шумите, березы, "Полюшко-поле", "Голосистый соловей" и "Льется музыка".
На Дне единения народов России и Белоруссии "Хор Турецкого" выступает не впервые. В этот вечер группа исполнила песни "Молодость моя — Белоруссия", "Вы шумите, березы, "Полюшко-поле", "Голосистый соловей" и "Льется музыка".
"Создать такой праздник — это прекрасная идея, ведь все мы родственные друг другу, и наши отношения теперь узаконены этим праздником", — сказала Жанет. Певица исполнила на белорусском языке песню "Давайте соберемся разом".
"Создать такой праздник — это прекрасная идея, ведь все мы родственные друг другу, и наши отношения теперь узаконены этим праздником", — сказала Жанет. Певица исполнила на белорусском языке песню "Давайте соберемся разом".
В концерте в Минске приняли участие Московский государственный академический театр "Русская песня" и народная артистка России Надежда Бабкина. Свое мастерство демонстрировали коллективы Волгоградской, Белгородской, Воронежской областей, Краснодарского края, Государственный академический ансамбль танца Республики Беларусь, Национальный академический народный хор имени Г. И. Цитовича, арт-группа "Беларусы", другие артисты и коллективы двух стран.
В концерте в Минске приняли участие Московский государственный академический театр "Русская песня" и народная артистка России Надежда Бабкина. Свое мастерство демонстрировали коллективы Волгоградской, Белгородской, Воронежской областей, Краснодарского края, Государственный академический ансамбль танца Республики Беларусь, Национальный академический народный хор имени Г. И. Цитовича, арт-группа "Беларусы", другие артисты и коллективы двух стран.
Дружными аплодисментами зрители в Минске встретили Надежду Бабкину. Певица отметила важность единства двух братских народов, близость культур и национальных традиций.
Дружными аплодисментами зрители в Минске встретили Надежду Бабкину. Певица отметила важность единства двух братских народов, близость культур и национальных традиций.
Закончился праздничный концерт в Москве песней коллектива "Сябры" — "Праздники", в которой есть слова: "Праздники, праздники вместе мы празднуем. Нам друг без друга прожить не дано".
Закончился праздничный концерт в Москве песней коллектива "Сябры" — "Праздники", в которой есть слова: "Праздники, праздники вместе мы празднуем. Нам друг без друга прожить не дано".