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Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами (2016-2021 гг)
Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами (2016-2021 гг)
грузовой корабль "Прогресс МС-16" не смог причалить к Международной космической станции в автоматическом режиме. Корабль был запущен 15 февраля с космодрома... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:46
2021-02-17T12:46
восточный
плесецк (космодром)
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
роскосмос
справки
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202117 февраля грузовой корабль "Прогресс МС-16" не смог причалить к Международной космической станции в автоматическом режиме. Корабль был запущен 15 февраля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а". Стыковка "Прогресса МС-16" к МКС планировалась в 9.20 мск в автоматическом режиме. Во время стыковки корабль отклонился от оси причаливания, отклонение по крену превысило 30 градусов.На дальности примерно 20 метров до станции подмосковный Центр управления полетом дал команду космонавту Сергею Рыжикову осуществить причаливание грузовика в ручном телеоператорном режиме, что космонавт сделал в 9.27 мск. "Прогресс" пристыковался к модулю "Пирс" российского сегмента МКС. 202024 января должен был состояться запуск военного спутника связи "Меридиан-М" на ракете-носителе "Союз-2" с космодрома Плесецк. Однако он не состоялся из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты. Для выяснения причины ракету пришлось снять со стартового комплекса и вернуть в монтажно-испытательный корпус. Позже было решено доставить в Плесецк новую третью ступень. 20 февраля ракета "Союз-2.1а" с военным спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк.2019На 17 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане был запланирован старт ракеты-носителя "Союз-СТ" с пятью европейскими спутниками, но он был отменен автоматикой из-за выявленного сбоя в системе управления ракеты. По результатам расследования причины отмены пуска были заменены несколько приборов системы управления ракеты. 18 декабря ракета "Союз-СТ" успешно стартовала с космодрома.24 августа беспилотный космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту, стартовавший с космодрома Байконур 22 августа, не смог причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Это произошло из-за поломки оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС. 27 августа "Союз-МС-14" состыковался с МКС на другом стыковочном узле – на модуле "Звезда". Для этого космонавтам сначала пришлось "перепарковать" в ручном режиме другой пилотируемый корабль "Союз МС-13", пристыкованный к "Звезде", к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14".21 февраля после запуска с космодрома Байконур из-за нештатной ситуации на третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" разгонный блок "Фрегат" со спутником EgyptSat-A был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 километров ниже номинального. Благодаря запасам топлива и интеллектуальной системе управления "Фрегат" смог скорректировать недовыведение и доставить спутник на расчетную орбиту. Позже было выяснено, что причиной нештатной ситуации при запуске было досрочное выключение двигателя третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", связанное с преждевременным окончанием окислителя, вызванное его недоливом перед пуском. Специалисты космодрома Байконур неправильно настроили датчики уровня заправки топливом в баке ракеты.201811 октября ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС. На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле. Авария ракеты "Союз-ФГ" произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней. Это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени, в итоге бак разорвался.30 августа в российском корабле "Союз" произошла утечка воздуха. В этот же день в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к МКС 8 июня) экипаж обнаружил отверстие, через которое уходил воздух. Российские космонавты успешно загерметизировали отверстие. 11 декабря российские космонавты вышли в открытый космос и взяли образцы материалов с поверхности бытового отсека "Союза", для этого им пришлось ножом и ножницами по металлу вскрыть обшивку корабля. Образцы доставили на Землю для расследования причин появления "дырки".11 февраля ракета "Союз-2.1а" не смогла стартовать с грузовым кораблем "Прогресс МС-08" в расчетное время с космодрома Байконур, пуск был отменен. По информации источника в ракетно-космической отрасли, к отмене пуска могло привести непрохождение сигнала через разъем к борткомпьютеру или сам компьютер. Блок борткомпьютера был заменен. 13 февраля ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-08" стартовала с космодрома Байконур.201726 декабря стартовала с космодрома Байконур ракета-носитель "Зенит-3Ф". Отделившийся от нее разгонный блок "Фрегат" 27 декабря вывел на расчетную орбиту ангольский спутник "Ангосат-1", созданной в РКК "Энергия" на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства. Спутник штатно вышел на связь после первого витка по орбите Земли, но позже связь пропала. С утра 27 декабря до вечера 28 декабря специалисты пытались установить связь с аппаратом на орбите. Спутник "ожил" 28 декабря. "Ангосат" предназначен для обеспечения связи и телевизионного вещания на всем Африканском континенте.28 ноября ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала с космодрома Восточный и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже Роскосмос сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" №2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан. Комиссия Роскосмоса, расследовавшая неудачный пуск, назвала причиной аварии несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока "Фрегат" и неверные азимуты пуска. 14 июля после запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и 72 малыми аппаратами не вышли на связь два малых космических аппарата "МКА-Н" N1 и N2 российской компании "Даурия Аэроспейс", также не смогли определить координаты одного из наноспутников Dove американской компании Planet Lab. Кроме того, краудфандинговый спутник "Маяк" Московского политехнического университета не смог раскрыть свой солнечный парус размером примерно три на три метра. 10 апреля в ходе возвращения "Союза" с тремя членами экипажа МКС произошла нештатная ситуация. На высоте восемь километров над Землей в момент раскрытия основного парашюта: скоба неожиданно ударила в сварной шов, и произошла частичная разгерметизация капсулы "Союза МС-02". Опасности для жизни экипажа этот инцидент не представлял. 20161 декабря потерпел аварию запущенный к МКС грузовой космический корабль "Прогресс-МС-04" на высоте 190 километров над безлюдной гористой местностью в Туве, большинство его фрагментов сгорело в атмосфере. Обломки упали в 60-70 километрах западнее города Кызыл, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Авария произошла во время работы двигателей третьей ступени, первая и вторая ступени отработали штатно. 29 мая при запуске спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк (Архангельская область) произошла нештатная ситуация. Во время работы третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" двигатель РД-0124 производства воронежского конструкторского бюро химавтоматики выключился раньше намеченного срока, и разгонному блоку "Фрегат" пришлось отрабатывать этот недостаток за счет собственных двигателей. Он парировал возникшие проблемы, проработав чуть дольше положенного.27 апреля должен был состояться первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" из космодрома "Восточный" с тремя спутниками, однако автоматическая система прервала пусковую циклограмму. Как сообщил после пуска глава Роскосмоса Игорь Комаров, "проблема в том, что по одному из параметров не прошло подтверждение нормальной работы систем. Выявлены недостатки в работе одного из кабелей, кабель был заменен". Пуск был успешно произведен 28 апреля.12 марта автоматика дала отбой во время запуска ракеты-носителя "Cоюз 2.1б" с космодрома Байконур. Ракета-носитель "Союз 2.1б" должна была вечером 12 марта вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" №3, однако автоматическая система запуска дала отбой на осуществление старта. По информации источника в ракетно-космической отрасли, автоматика сработала до начала работы двигателей ракеты. Пуск ракеты был перенесен.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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восточный, плесецк (космодром), международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, роскосмос, справки

Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами (2016-2021 гг)

12:46 17.02.2021
 
© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Протон-К" с российским спутником военного назначения "Космос" стартует с космодрома "Байконур"
Ракета-носитель Протон-К с российским спутником военного назначения Космос стартует с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Олег Урусов
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2021

17 февраля грузовой корабль "Прогресс МС-16" не смог причалить к Международной космической станции в автоматическом режиме. Корабль был запущен 15 февраля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а". Стыковка "Прогресса МС-16" к МКС планировалась в 9.20 мск в автоматическом режиме. Во время стыковки корабль отклонился от оси причаливания, отклонение по крену превысило 30 градусов.
На дальности примерно 20 метров до станции подмосковный Центр управления полетом дал команду космонавту Сергею Рыжикову осуществить причаливание грузовика в ручном телеоператорном режиме, что космонавт сделал в 9.27 мск. "Прогресс" пристыковался к модулю "Пирс" российского сегмента МКС.

2020

24 января должен был состояться запуск военного спутника связи "Меридиан-М" на ракете-носителе "Союз-2" с космодрома Плесецк. Однако он не состоялся из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты. Для выяснения причины ракету пришлось снять со стартового комплекса и вернуть в монтажно-испытательный корпус. Позже было решено доставить в Плесецк новую третью ступень. 20 февраля ракета "Союз-2.1а" с военным спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк.

2019

На 17 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане был запланирован старт ракеты-носителя "Союз-СТ" с пятью европейскими спутниками, но он был отменен автоматикой из-за выявленного сбоя в системе управления ракеты. По результатам расследования причины отмены пуска были заменены несколько приборов системы управления ракеты. 18 декабря ракета "Союз-СТ" успешно стартовала с космодрома.
24 августа беспилотный космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту, стартовавший с космодрома Байконур 22 августа, не смог причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Это произошло из-за поломки оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС. 27 августа "Союз-МС-14" состыковался с МКС на другом стыковочном узле – на модуле "Звезда". Для этого космонавтам сначала пришлось "перепарковать" в ручном режиме другой пилотируемый корабль "Союз МС-13", пристыкованный к "Звезде", к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14".
21 февраля после запуска с космодрома Байконур из-за нештатной ситуации на третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" разгонный блок "Фрегат" со спутником EgyptSat-A был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 километров ниже номинального. Благодаря запасам топлива и интеллектуальной системе управления "Фрегат" смог скорректировать недовыведение и доставить спутник на расчетную орбиту. Позже было выяснено, что причиной нештатной ситуации при запуске было досрочное выключение двигателя третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", связанное с преждевременным окончанием окислителя, вызванное его недоливом перед пуском. Специалисты космодрома Байконур неправильно настроили датчики уровня заправки топливом в баке ракеты.

2018

11 октября ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС. На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле. Авария ракеты "Союз-ФГ" произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней. Это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени, в итоге бак разорвался.
30 августа в российском корабле "Союз" произошла утечка воздуха. В этот же день в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к МКС 8 июня) экипаж обнаружил отверстие, через которое уходил воздух. Российские космонавты успешно загерметизировали отверстие. 11 декабря российские космонавты вышли в открытый космос и взяли образцы материалов с поверхности бытового отсека "Союза", для этого им пришлось ножом и ножницами по металлу вскрыть обшивку корабля. Образцы доставили на Землю для расследования причин появления "дырки".
11 февраля ракета "Союз-2.1а" не смогла стартовать с грузовым кораблем "Прогресс МС-08" в расчетное время с космодрома Байконур, пуск был отменен. По информации источника в ракетно-космической отрасли, к отмене пуска могло привести непрохождение сигнала через разъем к борткомпьютеру или сам компьютер. Блок борткомпьютера был заменен. 13 февраля ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-08" стартовала с космодрома Байконур.

2017

26 декабря стартовала с космодрома Байконур ракета-носитель "Зенит-3Ф". Отделившийся от нее разгонный блок "Фрегат" 27 декабря вывел на расчетную орбиту ангольский спутник "Ангосат-1", созданной в РКК "Энергия" на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства. Спутник штатно вышел на связь после первого витка по орбите Земли, но позже связь пропала. С утра 27 декабря до вечера 28 декабря специалисты пытались установить связь с аппаратом на орбите. Спутник "ожил" 28 декабря. "Ангосат" предназначен для обеспечения связи и телевизионного вещания на всем Африканском континенте.
28 ноября ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала с космодрома Восточный и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже Роскосмос сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" №2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан. Комиссия Роскосмоса, расследовавшая неудачный пуск, назвала причиной аварии несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока "Фрегат" и неверные азимуты пуска.
14 июля после запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и 72 малыми аппаратами не вышли на связь два малых космических аппарата "МКА-Н" N1 и N2 российской компании "Даурия Аэроспейс", также не смогли определить координаты одного из наноспутников Dove американской компании Planet Lab. Кроме того, краудфандинговый спутник "Маяк" Московского политехнического университета не смог раскрыть свой солнечный парус размером примерно три на три метра.
10 апреля в ходе возвращения "Союза" с тремя членами экипажа МКС произошла нештатная ситуация. На высоте восемь километров над Землей в момент раскрытия основного парашюта: скоба неожиданно ударила в сварной шов, и произошла частичная разгерметизация капсулы "Союза МС-02". Опасности для жизни экипажа этот инцидент не представлял.

2016

1 декабря потерпел аварию запущенный к МКС грузовой космический корабль "Прогресс-МС-04" на высоте 190 километров над безлюдной гористой местностью в Туве, большинство его фрагментов сгорело в атмосфере. Обломки упали в 60-70 километрах западнее города Кызыл, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Авария произошла во время работы двигателей третьей ступени, первая и вторая ступени отработали штатно.
29 мая при запуске спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк (Архангельская область) произошла нештатная ситуация. Во время работы третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" двигатель РД-0124 производства воронежского конструкторского бюро химавтоматики выключился раньше намеченного срока, и разгонному блоку "Фрегат" пришлось отрабатывать этот недостаток за счет собственных двигателей. Он парировал возникшие проблемы, проработав чуть дольше положенного.
27 апреля должен был состояться первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" из космодрома "Восточный" с тремя спутниками, однако автоматическая система прервала пусковую циклограмму. Как сообщил после пуска глава Роскосмоса Игорь Комаров, "проблема в том, что по одному из параметров не прошло подтверждение нормальной работы систем. Выявлены недостатки в работе одного из кабелей, кабель был заменен". Пуск был успешно произведен 28 апреля.
12 марта автоматика дала отбой во время запуска ракеты-носителя "Cоюз 2.1б" с космодрома Байконур. Ракета-носитель "Союз 2.1б" должна была вечером 12 марта вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" №3, однако автоматическая система запуска дала отбой на осуществление старта. По информации источника в ракетно-космической отрасли, автоматика сработала до начала работы двигателей ракеты. Пуск ракеты был перенесен.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
 
восточныйПлесецк (космодром)Международная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиРоскосмосСправки
 
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