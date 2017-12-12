Роскосмос назвал причину неудачного пуска с Восточного

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Первый замглавы "Роскосмоса" Александр Иванов назвал причину неудачного пуска с космодрома Восточный ракеты "Союз" с 19 спутниками.
По его словам, речь идет о "несовершенстве алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока "Фрегат" и неверных азимутах пуска. Это привело к тому, что ориентацию блока после отделения от ракеты-носителя определили некорректно.
"При этом существующие методы математического моделирования не могли выявить подобной ошибки", — сказал Иванов журналистам.
Комиссия госкорпорации под руководством замдиректора ЦНИИмаш завершила расследование 11 декабря. По ее результатам никаких замечаний к работе космодрома не было. Кроме того, "Союз", "Фрегат" и его составные части, а также двигательная установка отработали согласно заложенному алгоритму.
"Здесь напоролись на разницу двух школ. НПО Автоматики производит систему управления ракеты-носителя, и школа НПЦАП — системы управления разгонными блоками. <…> Нестыковка заложена еще 20 лет назад", — сказал Иванов.
Он привел в качестве примера комплекс "морской старт", который вообще не имеет постоянного азимута старта — "пришла баржа, ветер дует, баржа встает против ветра, она постоянно меняет азимут старта". При этом подобной рассинхронизации не происходит, так как ракеты "Зенит" отсчитывают азимут так же, как и разгонные блоки "ДМ", использующиеся с ними.
Этих же проблем нет у ракет "Протон", а также всех боевых ракетных комплексов.
Как отметил глава "Роскосмоса" Игорь Комаров, анализ произошедшего привел комиссию к обнаружению проблем, которые ранее не исследовались.
"Мы столкнулись даже не с тем, что перевернули датчики угловых скоростей, и не с тем, что перепутали припой при сварке, и даже не халатностью и отсутствием дисциплины на производстве, а с особенностями алгоритма программного обеспечения, который составлялся порядка 20 лет назад, и успешно применялся 62 раза при работе разгонного блока "Фрегат" с других космодромов", — констатировал он.
Особенность данного пуска именно в сочетании "Союз" — "Фрегат" — космодром Восточный, добавил Комаров.
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала 28 ноября и штатно достигла промежуточной орбиты. Однако затем не удалось установить связь со спутником "Метеор-М" №2-1, который должен был отделиться первым. Аппараты не вышли на целевую орбиту и упали в Атлантический океан.