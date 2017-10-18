Эксперт прокомментировал разгерметизацию капсулы "Союза МС-02"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Необходимо разобраться в причинах разгерметизации спускаемой капсулы космического корабля "Союз-МС-02, произошедшей 10 апреля, и точно установить, носит ли она единичный характер, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Ранее сообщалось, что в ходе возвращения "Союза" с тремя членами экипажа МКС произошла нештатная ситуация, о которой стало известно только накануне в США в ходе заседания Консультативного комитета NASA.

Астронавт Томас Стаффорд рассказал, что ЧП случилось на высоте 8 километров над Землей в момент раскрытия основного парашюта: скоба неожиданно ударила в сварной шов, и произошла частичная разгерметизация. Опасности для жизни экипажа этот инцидент не представлял.

"Важно понять, насколько это вообще критично — системная ли эта проблема или единичный случай — брак производственный, условно, и устранить причину. Не вижу здесь, тем не менее, никаких поводов для форс-мажоров: некритичные нештатные ситуации происходят нередко, и не только у нас, это данность. Каждая "нештатка" тщательно изучается, разрабатывается план по устранению — это стандартная процедура, уверен, что все будет хорошо", — сказал в этой связи Ионин.

Вернувшийся в апреле 2017 года российско-американский экипаж находился в составе МКС с 21 октября 2016 года. Продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа экспедиции МКС-49/50 составила 173 суток. За время пребывания на МКС экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.