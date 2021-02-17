https://ria.ru/20210217/mks-1597793487.html
"Роскосмос" объяснил, что помешало стыковке "Прогресса" с МКС
"Роскосмос" объяснил, что помешало стыковке "Прогресса" с МКС
Стыковку грузового корабля "Прогресс МС-16" к МКС пришлось проводить в ручном режиме, поскольку тот слишком отклонился от нужной траектории, пояснили РИА... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:16
2021-02-17T10:16
2021-02-17T11:40
хочу стать космонавтом
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Стыковку грузового корабля "Прогресс МС-16" к МКС пришлось проводить в ручном режиме, поскольку тот слишком отклонился от нужной траектории, пояснили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса"."Во время стыковки транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" корабль отклонился от оси причаливания", - сообщили в госкорпорации.Во время трансляции стыковки было озвучено, что отклонение по крену превысило 30 градусов."Следуя рекомендациям специалистов главной группы управления полетом, космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков перешел в ручной режим причаливания и штатно состыковал "Прогресс" с Международной космической станцией", - напомнили в пресс-службе.В своем Telegram-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал, что поблагодарил космонавта за "мастерское телеуправление кораблем".
https://ria.ru/20210213/material-1597329811.html
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сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин