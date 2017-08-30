Спутник Dove, запущенный 14 июля на российской ракете, потерялся на орбите

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Координаты одного из наноспутников Dove американской компании Planet Lab, запущенного 14 июля совместно с еще 72 аппаратами, до сих пор не удается определить, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.

"Мы до сих пор в процессе ввода аппаратов Dove в эксплуатацию и не можем определить положение одного из 48 спутников. Все подразделения вовлечены в работу и совместно собирают телеметрию и прочую информацию, чтобы лучше разобраться в ситуации", — сказал представитель Planet Lab.

Ранее гендиректор НПО им. Лавочкина (производителя разгонного блока "Фрегат", который выводил 14 июля спутники на три различные орбиты) Сергей Лемешевский сообщал, что два спутника не выходят на связь. Накануне в российском предприятии "Даурия Аэроспейс" подтвердили, что их спутники МКА-Н N1 и N2 не отвечают на сигналы центра управления полетами (ЦУП).

В ряде СМИ также сообщалось о том, что студенческий спутник Московского авиационного университета "Искра-МАИ-85" также не вышел на связь, однако университет опроверг эту информацию. По словам представителя МАИ, ЦУП университета неоднократно проводил сеансы связи с наноаппаратом.

Кроме того, краудфандинговый спутник "Маяк", также запущенный 14 июля, не смог раскрыть свой солнечный парус размером примерно три на три метра. Разработчики пытаются разобраться в причинах неудачи.