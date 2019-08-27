Рогозин поблагодарил специалистов Роскосмоса за профессионализм

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил специалистов космической отрасли за высокий профессионализм и слаженную работу во время стыковки "Союза МС-14" с роботом "Федором" к Международной космической станции.

Повторную стыковку изначально перенесли на понедельник, а вышедшую из строя аппаратуру решили оперативно починить. Однако затем было решено отложить ремонт, а стыковку провести к другому стыковочному узлу – на модуле "Звезда". Для этого в понедельник космонавтам пришлось "перепарковать" в ручном режиме другой пилотируемый корабль "Союз МС-13", пристыкованный к "Звезде", к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14".