Рогозин поблагодарил специалистов Роскосмоса за профессионализм

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил специалистов космической отрасли за высокий профессионализм и слаженную работу во время стыковки "Союза МС-14" с роботом "Федором" к Международной космической станции.
"Благодарю специалистов РКК "Энергия", ЦНИИмаш, ЦПК, государственной корпорации "Роскосмос" и, конечно, наш экипаж МКС Александра Скворцова и Алексея Овчинина за высокий профессионализм, ответственность и слаженность в работе!" - написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.
Во вторник "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции. Первая попытка 24 августа прошла неудачно из-за поломки оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС.
Повторную стыковку изначально перенесли на понедельник, а вышедшую из строя аппаратуру решили оперативно починить. Однако затем было решено отложить ремонт, а стыковку провести к другому стыковочному узлу – на модуле "Звезда". Для этого в понедельник космонавтам пришлось "перепарковать" в ручном режиме другой пилотируемый корабль "Союз МС-13", пристыкованный к "Звезде", к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14".