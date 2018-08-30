Рогозин сообщил об утечке воздуха на МКС

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В российском корабле "Союз" произошла утечка воздуха, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Глава Роскосмоса рассказал, что все шесть космонавтов, включая американский экипаж, находились в российском сегменте.
"Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло", — сказал Рогозин.
Соответствующие действия, отметил он, позволили определить место утечки и локализовать проблему. Глава Роскосмоса подчеркнул, что в бортовом отсеке обнаружили микротрещину размером в полтора миллиметра. По словам конструкторов, она могла образоваться в результате попадания микрометеорита.
Угрозы нет
Он также отметил, что корабль будет сохранен после применения ремонтного комплекта, при этом жизни и здоровью экипажа МКС ничего не угрожает.
В последующем Рогозин сообщил, что специальная комиссия займется расследованием ситуации с появлением микротрещины в бортовом отсеке "Союза".