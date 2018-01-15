РКК "Энергия" выявила сбои в системе электроснабжения ангольского спутника

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" выявила сбои в системе электроснабжения аппарата первого спутника Анголы "Ангосат-1", сообщили в понедельник в РКК.

Аппарат был выведен на орбиту 27 декабря 2017 года ракетой "Зенит". Вскоре после выведения телеметрия перестала поступать, но спутник "ожил" 28 декабря.

"Поступающая со спутника телеметрия позволила выявить проблему в работе аппаратуры системы электроснабжения "Ангосата". Специалисты завершают обработку телеметрической информации и готовятся провести ряд тестов ", — говорится в сообщении на сайте корпорации.

В корпорации отметили, что в ближайшее время космический аппарат "Ангосат", двигающийся вдоль геостационарной орбиты в западном направлении, покинет зону радиовидимости средств Центра управления полётом (г. Королёв).

"Ввиду высокой ответственности манёвров на геостационарной орбите принято решение не осуществлять активного воздействия на космический аппарат до его возвращения в зону радиовидимости. Возобновление работ, связанных с проведением лётных испытаний космического аппарата "Ангосат", планируется в середине апреля 2018 года", — добавляет предприятие.

"Ангосат" был выведен на орбиту последней имевшейся на Байконуре ракетой "Зенит", которая стартовала в 22.00 мск 26 декабря. После восьми минут штатного полета от ракеты отделился разгонный блок "Фрегат", который вывел спутник на расчетную орбиту в 06.55 мск 27 декабря. Позже источник в космической отрасли сообщил РИА Новости, что с борта спутника перестала поступать телеметрия. РКК "Энергия" признала потерю связи с аппаратом. С утра 27 декабря до вечера 28 декабря специалисты пытались установить связь с аппаратом на орбите.

Космический аппарат был создан в РКК "Энергия" в интересах Анголы на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1 тысячу 647 килограммов.